FİNANS

Ağacın dalında gören şok oluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.12.2018 15:47 | Son Güncelleme

Antalya'nın Aksu ilçesinde 150 dönüm alan üzerinde narenciye yetiştiren bir çiftçinin, turunçgiller içinde en ağır ve soğuğa en dayanıklı bitki olarak bilinerek yetiştirdiği ağaç kavununun büyüklüğü çapı 60 santim uzunluğu ise 34 santim olarak ölçüldü.

Ağaç kavununu yemek için değil ziyaretçilerine hediye etmek için diken çiftçi, kendi meyvesinin büyüklüğü karşısında her yıl hayretler içerisinde kalıyor. Ağaç kavununun ağırlığı ise 1 kilo ile 4,5 kilo arasında değişiyor. Çiftçinin hedefi ise gelecek yıl 60 santimi 100 santim yapmak.

Bu kavun ağaçta yetişiyor

Aksu ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Emin Şencan, 30 yıla yakın Antalya’nın en işlek caddesinde sürdürdüğü kadın kuaförlük mesleğini bırakarak Aksu’da uzun yıllar yatırım yaparak satın aldığı 150 dönüm alan üzerinde çiftçilik yapmaya başladı.
16 yıldır çiftçilik yapan Şencan, toprakların verimli olmasından dolayı 150 dönüm alan üzerinde bulunan arazisine 10 yıl önce yüzlerce narenciye ağacı dikti. Zaman geçtikçe işinde profesyonelleşen Şencan, çiftlik içerisinde diğer ülkelerde yetişen ve Antalya’nın iklimine uygun meyveleri de yetiştirmeye başladı.
150 dönüm alan üzerinde binlerce ağacı bulunan ve bunların hasadından elde ettiği kazanım ile hayatını geçindiren Şencan, her gün yeni meyve arayışları içerisine girdi.

60 SANTİM 4.5 KİLO

60 SANTİM 4.5 KİLO
8 yıl önce Türkiye’de daha çok Mersin topraklarında yetişen ağaç kavunu meyvesini gören ve meyveye hayran kalan Şencan, meyvenin aşısından alarak kendi turunçlarından birisinin üzerine aşı yaptı. İlk meyvesini 3 yıl önce alan Şencan’ın geçen yıl meyvesinin büyüklüğü 30 santim olarak ölçüldü.
Bu yıl ise metre ile yapılan ölçümde meyve 60 santim olarak belirlendi. Kendi meyvesinin büyüklüğü karşısında hayretler içerisinde kalan Şencan, hedefinin gelecek yıl 100 santim olduğunu açıkladı.
Daha çok limon bahçelerinin kenarlarında yetiştirilen ağaç kavunu, tadı ve mis kokusu yanı sıra ağırlığı ile de dikkati çekiyor.
3 yaşına geldiğinde meyve vermeye başlayan ağaç kavununun meyve ağırlığı 1 kilo ile 4,5 kilo arasında değişiyor. Ağaç kavunu, turunçgiller içinde en ağır ve soğuğa en dayanıklı bitki olarak biliniyor.
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Anahtar Kelimeler:
ağaç kavunu antalya

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