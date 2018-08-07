Ağaoğlu'ndan 'iflas' söylentilerine yanıt!

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, konkordato ilan edeceklerine ilişkin söylentilere, "Böyle bir şey yok" yanıtını verdi. Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, "Toplam borcumuz bilançomuzun yüzde 10'u bile değil" bilgisini paylaştı.
Son dönemde gayrimenkul sektörü ile ilgili çok spekülasyon olduğunu aktaran Ağaoğlu, haberlerin kasıtlı şekilde olumsuz yapıldığını söyledi.
"Yandık, bittik demenin zamanı değil" diyen Ağaoğlu, "İş adamı olarak çarkları döndüreceğiz. Dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Artık her şeyi devletten beklemek mümkün değil. Üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.
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