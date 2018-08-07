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Ağaoğlu'ndan 'iflas' söylentilerine yanıt!

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2018 12:09 | Son Güncelleme

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, konkordato ilan edeceklerine ilişkin söylentilere ve şirketine yönelik kriz iddiaları ile ilgili konuştu.

Ağaoğlu'ndan 'iflas' söylentilerine yanıt!

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, konkordato ilan edeceklerine ilişkin söylentilere, "Böyle bir şey yok" yanıtını verdi. Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, "Toplam borcumuz bilançomuzun yüzde 10'u bile değil" bilgisini paylaştı.

Son dönemde gayrimenkul sektörü ile ilgili çok spekülasyon olduğunu aktaran Ağaoğlu, haberlerin kasıtlı şekilde olumsuz yapıldığını söyledi.

"Yandık, bittik demenin zamanı değil" diyen Ağaoğlu, "İş adamı olarak çarkları döndüreceğiz. Dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Artık her şeyi devletten beklemek mümkün değil. Üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.

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Ali Ağaoğlu şirket kriz bilanço ağaoğlu şirketler grubu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
evet artık devletten beklemenin anlamı yok, milyar dolarlara ulaştın doydun taştın bırak biraz da senden sonrakiler yesin
evet herşeyi devletden beklemyin karlarınızı %500 den %499 çekin
ülkeyi gayrimenkule boğdunuz anasını ağlattınız
TİMSAH GÖZYAŞLARI BUNLAR.
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