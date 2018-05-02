Ağbal: Akaryakıtta ÖTV'nin aşağı çekilmesi çalışması yok

Ağbal, ÖTV'nin bütçe gelirlerinde önemli bir kalem olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 130 milyar TL para topluyoruz, bunun yüzde 46'sı akaryakıttan geliyor. Akaryakıtta 0,50'lik bir indirim için 16 milyar TL vergiden vazgeçmemiz gerekiyor, bu da bütçeye önemli bir yük getirir" değerlendirmesini yaptı.

Ağbal, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, akaryakıtta ÖTV'nin indirilebileceği iddialarına, "Şu an bir çalışma yok" yanıtını verdi. ÖTV indiriminin iyi niyetli bir talep olduğunu belirten Ağbal, "Enflasyonu oluşturan esas faktörleri ortadan kaldıracak tedbirleri almalısınız, ÖTV'deki indirim geçici olur ve beklenen etkiyi göstermez" dedi.

"S&P'nin zamanlaması ilginç"



Bakan Ağbal, S&P'nin not kararın ailişkin olarak ise, "Açıklamanın içeriğinden öte zamanlaması ilginç" dedi. Ağbal şu şöyle konuştu: S&P'nin önümüzdeki 24 Haziran süreci varken, kendisi ile çelişerek böyle bir açıklama yapması politik bir açıklama izlenimi doğuruyor. Raporun içerisinden öte kararın böyle bir süreçte açıklanmış olması kuruluşun kendi kredibilitesine zarar vermiştir."

"Yapılandırma ilave avantajlar sağlayacak"

Yeni yapılandırma ile ilgili Ağbal, "Toplam 183,5 milyar TL bir alacağı yapılandıracağız. Vatandaş borcunun aslını ödeyecek, faiz yerine düşük oranlı bir ödeme yapmış olacak, son derece olumlu bir düzenleme" dedi. Ağbal, bu yapılandırmanın önceki yapılandırmaya göre ilave avantajlar sağladığını duyurdu. Ağbal, "Yapılandırmadan bugüne kadar 40 milyar TL tahsilat yaptık, yeni yapılandırmadan ilk yıl 15-16 milyar TL bir gelir elde etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"Bütçe dengesinin sürdürülebilirliği için çalışmalarımız var"

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan yeni reform paketinin kamu maliyesine gider artışının 24 milyar TL civarında olduğunu belirten Ağbal, "Bütçe dengesinin önümüzdeki dönemde sürdürülebilir olması konusunda çalışmalarımız var. Önümüzdeki bir kaç yılda oluşturacağımız ilave gelirlerle bu artışı çevirebileceğimizi öngörüyoruz" açıklamasını yaptı