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Ağbal: Akaryakıtta ÖTV'nin aşağı çekilmesi çalışması yok

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Ağbal, NTV'nin sorularını yanıtlıyor. Akaryakıtta ÖTV indirimi olabileceği iddialarını yaıtlayan Ağbal, "Şu an itibariyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV'nin aşağı çekilmesi yönünde bir çalışma yok" dedi.

Ağbal: Akaryakıtta ÖTV'nin aşağı çekilmesi çalışması yok

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomi gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ağbal, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, akaryakıtta ÖTV'nin indirilebileceği iddialarına, "Şu an bir çalışma yok" yanıtını verdi. ÖTV indiriminin iyi niyetli bir talep olduğunu belirten Ağbal, "Enflasyonu oluşturan esas faktörleri ortadan kaldıracak tedbirleri almalısınız, ÖTV'deki indirim geçici olur ve beklenen etkiyi göstermez" dedi.

Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, bakanlığın fiyat esnekliği az olan mallarda ÖTV indirimine gitmesi gerektiğini söyleyerek, "Örneğin akaryakıt gibi, MB'nin politikalarını destekleyecek şekilde gerekli adımların atılması gerekiyor" diye konuşmuştu.

"16 milyar TL'den vazgeçmemiz gerekir"

Ağbal, ÖTV'nin bütçe gelirlerinde önemli bir kalem olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 130 milyar TL para topluyoruz, bunun yüzde 46'sı akaryakıttan geliyor. Akaryakıtta 0,50'lik bir indirim için 16 milyar TL vergiden vazgeçmemiz gerekiyor, bu da bütçeye önemli bir yük getirir" değerlendirmesini yaptı.

"S&P'nin zamanlaması ilginç"

Bakan Ağbal, S&P'nin not kararın ailişkin olarak ise, "Açıklamanın içeriğinden öte zamanlaması ilginç" dedi. Ağbal şu şöyle konuştu: S&P'nin önümüzdeki 24 Haziran süreci varken, kendisi ile çelişerek böyle bir açıklama yapması politik bir açıklama izlenimi doğuruyor. Raporun içerisinden öte kararın böyle bir süreçte açıklanmış olması kuruluşun kendi kredibilitesine zarar vermiştir."

"Yapılandırma ilave avantajlar sağlayacak"

Yeni yapılandırma ile ilgili Ağbal, "Toplam 183,5 milyar TL bir alacağı yapılandıracağız. Vatandaş borcunun aslını ödeyecek, faiz yerine düşük oranlı bir ödeme yapmış olacak, son derece olumlu bir düzenleme" dedi. Ağbal, bu yapılandırmanın önceki yapılandırmaya göre ilave avantajlar sağladığını duyurdu. Ağbal, "Yapılandırmadan bugüne kadar 40 milyar TL tahsilat yaptık, yeni yapılandırmadan ilk yıl 15-16 milyar TL bir gelir elde etmiş olacağız" şeklinde konuştu.
"Bütçe dengesinin sürdürülebilirliği için çalışmalarımız var"

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan yeni reform paketinin kamu maliyesine gider artışının 24 milyar TL civarında olduğunu belirten Ağbal, "Bütçe dengesinin önümüzdeki dönemde sürdürülebilir olması konusunda çalışmalarımız var. Önümüzdeki bir kaç yılda oluşturacağımız ilave gelirlerle bu artışı çevirebileceğimizi öngörüyoruz" açıklamasını yaptı

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Anahtar Kelimeler:
ÖTV Maliye Bakanı Naci Ağbal

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
olmadığını biliyoruz sen onu geç! daha ne gibi cebimizdeki parayı çekme yöntemleri geliştirdiniz ordan devam edelim
ya açıklamadan önce sayın erdoğanı bi dinle bi görüş al sonra da ortada kalıyorsun açıklamalarınla sayın bakan
zaten olsa sasardık!!
yüzde 50+1 i bulduk başka tavize gerek yok bu millete mi diyorsun?
eee halkı sıkıştırabileceginiz tek kaynak ya benzin istasyonu ya tekel bayii tabi..esnafın derdini anlayan yok.. mallar nasıl geliyor kaça gidiyor düşünen yok.. Sen ver emeline 1000er lira ikramiye..
Allah'ın izni ile AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulacak güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak
Niye yapsinlar indirim canim daha da zam gelir rahat olun
olmasında zaten 10 tl yapın benzini....ama 24 haziranda göreceğiz sizi......bohçanızı alıp gideceksiniz bu defa........
seçimden sonra mazot en az 8 olacak
Bu hükumetin neden ? bir dediği bir dediğini tutmuyor
oy icin yapmadiklari kalmiyor gosterip cekiyolar. ama halk bunun hesabini soracak sizden
gerek olmaaz tabiki nasılsa kendilerinin tuzu kuru olan yine halka oluyor
siz milletin cebini hortumlayın millette enayi değilse 24 haziranda sizi hortumlasında görün 2 liralık mazot 5.7tl 50 bin liralik araba 120bintl mtv ye %25 zam lan 3 bin tl alan adam maasinin geri 2bin tlsi vergi olarak geri dönüyor 1tl maas alıyor bir sıfir araba alsa 40 ay biriktirse 15 ay araba için 25 ay vergi icin para biriktirmesi lazim
-bedelli gelecek. gundemimiz de degil. -ötv indirimi gelecek. ötv indirimi gündemimiz de degil. simdi bunlar emeklilere vadettigi bayram öncesi primleride ödemez vaadi vaat ederek oy toplayip secim kazanirlar.
AŞŞAGIYA ÇEKMEYİN İTELEYİN GİTSİN KOPTUGU YERE KADAR BİNMESİNLER
AKP ve MHP tam bir yalancı ve sahtekardır.Seçime kadar zam ,seçim zamanı ayıya şeker verir gibi ödül,seçim sonrası felaket.Tanrının insan işlerine karıştığına dair hiç bir ibare yok.Var sayılanlarda külliyen yalan,söyleyenlerde yalancı.Eğer karışsaydı Irak'ta Arakan'da,Suriye'de o masum milyonlarca insan ölmezdi.Onun için Bahçeli ve Erdoğan ın getireceği felaketi görün.Bunun Tanrı ile hiç bir ilişkisi yok.Onu iktidar yapacak Türk vatandaşlarıdır.
Hiç önemli değil, bizden de size oy yok zaten.
Adamlar yükseltmeyi düşünüyor ne indirimi. Bizi resmen kaz gibi yoluyorlar.
merak etme koyunlar yine oyunu basar isterse benzini 10 lira yapın koltugunuz seçimde yine garanti var olsun koyunlar
bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor
Sn.Cumhurbaşkanı yurt dışından dönüşünde akaryakıtta ÖTV indirimi yapılacak diyecektir çünkü seçim öncesi vatandaşlar için her türlü yaptırımlar uygulanacak.Batan ekonomi'ye rağmen.
buda patladı
O zaman koçum size de oy yok bizim oralarda şöyle derler elime ne döktün ki yüzüme süreyim... Suriyeliler dese ki benzin pahalı yaparsınız ama indirimin en fiyakalısını çok kötü gideceksiniz Unutmayın Bu ülke Özalı Tansuyu Mesutu Demireli Eceviti tepetaklak etti siz neyinize güveniyosunuz...Sandıkta görüşürüz MEMURUN DEMİR YUMRUĞUNU YİYECEKSİNİZ...
Hay allah ya, seçim rüşveti olarak ne isteniyorlarsa veriyorlardı halbuki. Bir zaman aynısını bir gruba da yapıp ne istedilerse vermişler ama aldatıldık demişlerdi.Şimdi de halk aldatıp, alacağını aldıktan sonra oyları başkasına atmasın???????
KENDİ milletimi anlamıyorum... 2 lira zam yapıp 1 kuruş indirim yapıyor millet alıkışlıyor..gss borçlanması ilk bu hükümet zamanında çıktı milletin çoğu yatırdı. sonra çıktılar biz yaparız dediler bosçlanmayı kaldırdık dediler millet alkışladı yatıranlar enayi yerine konuldu anlamıyorum gerçekten
başınız çıkar indirim var der, olur biter, iyi polis kötü polis yani, hep aynı terane
Zaten öyle bir çalışma yapsanız şaşırırdım doğrusu :)
Haber7 ye ve A habere sorsan benzini bedavaya dagıtacakmış hukümet...öyle bir algı haberi yapiyorlar ki
sövücem olmuyacak sanki şirket yönetiyo zarar edicek
Ötv den 130 milyar para geliyor bunun % 46 sı akaryakıt. yani resmen sizi akaryakıt ile soyuyoruz diye beyan ediyorlar. Arkadaş % 46 sı değil de % 30 u olsun. El insaf be .
evet dünyada en ucuz akaryakıtı mâl eden bir ülke olup dünyada en yüksek fiyata satan bir ülke olduğumuzu biliyoruz herşeye %50 zam yapıp tl nin dolar karşısında yarıya inmesi değer kaybetmesi piyasada esnafın kirasını bağkurunu ödeyemez duruma gelmesi de zannedersem muhalefetin suçu olsa gerek biraz esnaftan halkdan yükü alında hükümet olarak tasarruf yapın kamu binalarına milyonlar harcayıp makam arabası diye milyonluk araçlar almak yerine en ucuz araba ile gidin kendi masraflarınızı kısın 60 tl lik elektirik harcaması bile 116 tl geliyor maşallah size
ilginç hiç şaşırmadım
sayın bakanım 30 tl aldığımız Coca-Cola 42 tl ofisimize 250 tl aldığımız toner 550 tl ben esnafım bu işin içinden nasıl çıkacam af indirim istemiyorum alım güçümüzü yükseltin biz bunu istiyoruz bir kasa kolaya 12 tl birden artış görülmeiş birşey
seçimde de benim size oy verme gibi bir çalışmam yok .
Mazotta piyasayı rahatlatıcı indirim yerinde olur.yalnız. kurlar kıpırdadı diye fırsatcılık pan.sanayi ürünleri imlatcıları ve ithalat ürünlerinine yüzde yüz hatta yüzde ikiyüz artırımı ypanlara engel getirilmesi gerek.birde demir çelik maüllerindeki fiat artışı ,özellikle inşaat sektörünü zora sokmaktadır.maden dış piyasada para etmiyorda içpiyasa neden dövize endexlendi.!demirçelik fabrikaları tekelin elinemi geçti yoksa.
bundan beter konomı mı var batıyoruz
Hükümetin bu seçimi rahat alması için yapacağı en büyük iş ÖTV indirimidir.Direk halkın ekonomisine atılan bi adım olacağı için getiriside yüksek olur.
olsa sasirirdik zaten...siz yeni zamnlari yollayin...bi kacgundur zam yok merakta kaldik...aliskin degiliz...%5zam yaparsaniz minnettar oluruz
şaşırdık mi hayır
ulan sölencek söz yok size
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