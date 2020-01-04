FİNANS
  4. Ağız-diş sağlığı sektörü İstanbul'da buluşacak

Ağız-diş sağlığı sektörü İstanbul'da buluşacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

Brezilya, Kore, Çin, Pakistan ve Tayvan’ın milli katılım göstereceği fuara Rusya, Almanya, İtalya, İngiltere, Avusturya, Macaristan, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’den firmalar katılacak -9-12 Nisan'daki fuarda 14 ülkeden 1000’i aşkın markanın ürünleri görücüye çıkacak

İSTANBUL(AA) - Türkiye’nin ağız ve diş sağlığı alanında bölgenin en büyük uluslararası fuarlarından biri olan İDEX - Uluslararası İstanbul Ağız- Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı, 9 - 12 Nisan 2020'de CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 17’nci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) iş birliği ile düzenlenen fuar, bölgenin en büyük uluslararası fuarı olma niteliğini taşıyor. Fuarı Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Asya, Rusya ve BDT ülkeleri, Uzakdoğu, Kuzey ve Güney Amerika ile Okyanusya ülkelerinden 30 bin sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

-Global ticarete 150 milyon dolarlık katkı sağlanacak

Brezilya, Kore, Çin, Pakistan ve Tayvan’ın milli katılım göstereceği fuara Rusya, Almanya, İtalya, İngiltere, Avusturya, Macaristan, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’den firmalar katılacak. Fuarda ayrıca 14 ülkeden 1000’i aşkın markanın ürünleri görücüye çıkarılacak. 35 bin metrekarelik alanda ortodontiden implanta, görüntüleme cihazlarından dental ekipmanlara, dental cement ve cad/cam’a kadar dental sektörünün son teknoloji ürünlerinin tanıtılacağı fuar, aynı zamanda 80 ülkeden profesyonel alıcıya da ev sahipliği yapacak. Fuarda dünyanın dört bir yanından gelecek olan profesyonel alıcıların 150 milyon doların üzerinde bir ticaret hacmi yaratması hedefleniyor.

Uluslararası katılımcı firmalar ve sektör profesyonellerinin yoğun ilgi duyduğu fuar kapsamında ayrıca, sektöre yönelik gelişmelerin paylaşılacağı uluslararası sempozyum ve çalıştaylar da düzenlenecek. Alanında uzman uluslararası konuşmacıların katılacağı etkinliklerde diş hekimleri, diş teknisyenleri ve sektör temsilcileri bir araya gelerek, diş hekimliği endüstrisine yönelik yenilikleri tartışacak ve sektörün geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşacaklar.

PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Sabiha Gökçen Havalimanı kendi kategorisinde zamanında kalkışta dünya birincisiSabiha Gökçen Havalimanı kendi kategorisinde zamanında kalkışta dünya birincisi
Dev şirketle ilgili flaş açıklamaDev şirketle ilgili flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CNR İDEX

En Çok Okunan Haberler

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Altın fiyatları uçtu!

Altın fiyatları uçtu!

Albayrak: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Albayrak: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Ticari mesajlara düzenleme!

Ticari mesajlara düzenleme!

TOGG’dan markalaşma adına paylaşım

TOGG’dan markalaşma adına paylaşım

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt’te iki ilçede petrol aranacak

Siirt’te iki ilçede petrol aranacak

Sabiha Gökçen Havalimanı kendi kategorisinde zamanında kalkışta dünya birincisi

Sabiha Gökçen Havalimanı kendi kategorisinde zamanında kalkışta dünya birincisi

Konkordato ilan eden Temsa ile ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama: Güzel haber alacaksınız

Dev şirketle ilgili flaş açıklama

TESK Başkanı Palandöken: “Zincir marketler her ürünü satmamalı”

TESK Başkanı Palandöken: “Zincir marketler her ürünü satmamalı”

Seramikçiler altın yılını yaşıyor

Seramikçiler altın yılını yaşıyor

Kadın ayakkabısından yılda 400 milyon lira gelir

Kadın ayakkabısından yılda 400 milyon lira gelir

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.