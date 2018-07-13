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Ağrı’da 48 derece jeotermal sıcak su bulundu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2018 13:53 | Son Güncelleme

Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi ve Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü protokolünce 2 ay önce başlatılan ve maliyeti 3 buçuk milyon lirayı bulan sondaj çalışmalarında yerin bin 500 metre derinliğinde 48 derece sıcaklıkta su bulundu.

Ağrı’da 48 derece jeotermal sıcak su bulundu

Ağrı’yı kalkındırması beklenen jeotermal su, bölgede yapılması planlanan 30’a yakın otelin jeotermal suyunu karşılayacak.

Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi Kaynakları ile Ağrı-Van karayolu güzergahı Ahmed-i Hani Havaalanı karşısında Nisan ayında Madem Teknik Arama (MTA) ekipleri tarafından başlatılan sondaj çalışması sonuç verdi. Ekipler yerin bin 500 metre derinliğinde 48 derece sıcaklığında su bulundu. Sondajın vurulduğu alana gelen Ağrı Valisi Süleyman Elban yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program kurban kesilerek devam etti.

Programda konuşma yapan Vali Elban, tarifi imkansız bir mutluluk içinde olduğunu dile getirerek geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ağrı’da jeotermal enerji olabileceği ihtimali üzerine Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü ile görüştüklerini ve bu görüşmeden olumlu sonuç aldıklarını söyledi. MTA tarafından Ağrı’ya uzman ekiplerin gönderildiğini ifade eden Elban, "2 defa farklı çalışma grubu ile birlikte yaklaşık 2 aylık bir etüt çalışması neticesinde bulunduğumuz bu alanda sondaj çalışması kararı alındı. Mevsim kışa geldiği için Nisan ayı itibariyle de alınan bu karar doğrultusunda bu bölgede sondaj çalışması başladı. Bu çalışmanı neticesinde Allah’a hamd olsun ki arzu ettiğimiz miktar ve derecenin üzerinde bir jeotermal su kaynağına ulaşıldı" dedi.

"Jeotermal su bölgeye yapılacak 30 civarında otelin jeotermal suyunu karşılayacak"

Jeotermal suyun 48 derece olduğunu ve Ağrı’yı kalkındıracağını kaydeden Elban, maliyetin 3 buçuk milyon lira olduğunu vurguladı. Jeotermal suyun Ağrı’yı ekonomik ve sosyal anlamda değiştireceğinin altını çizen Elban, "Yaklaşık bin 500 metre derinliğinde bir sondaj yapıldı. Bu sondaj için İl Özel İdare’miz ile MTA Genel Müdürlüğü yapılan protokol uyarınca yaklaşık maliyeti 3 buçuk milyon Türk lirası oldu. Bu çalışma neticesinde bin 500 metrelik bu kuyumuzda halihazırda çıkan jeotermal suyun sıcaklığı 48 derecedir. Kaplıca için gerekli olan sıcaklığın üzerinde bir derece bu bizim için çok memnuniyet verici bir derecedir. Öte yandan kuyumuzda saniyede 38 litre su bulunmaktadır. Bu da bu bölgeye bu su kaynağı ile 30 civarında çok rahat otel yapılması durumunda onları jeotermal su ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak bir miktara tekabül ediyor. Bunun ötesinde de herhangi bir enerji ve motor kullanmadan artezyen yaparak da yaklaşık saniyede 20 litre suda kendiliğinden çıkmaktadır. İlimiz için, ilimizin ekonomisi için ilimiz istihdamı için çok ama çok önemli bir proje ve kaynak olduğunu ve ekonomimiz için ilimizin gelişimi için çok itici bir güç odluğunu değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu. AA


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Ağrı kesif

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yine otel sahipleri faydalanacak, vatandaşa ne katkısı varki? otelde iş bulabilmenin haricinde!
@defender1234 hayır vatandaşa iş bulabilmenin haricinde diyorsun .. Ne olacaktı acaba siz ne istemiştiniz bu yararlı bir şey değil mi yani .. sıcak su için termal için m,llet nerden nerelere geliyor.. herkes ekmek yiyor. sen küçümsüyorsun. yürü git şurdan ya.. sizin gibi kötü zihniyetli insanlar yüzünden bu ülke neler çekti.. faydanız yok bari zararınız olmasın.
@defender1234 Kardeş sudan ne gibi bi fayda bekliyosun? iş imkanından başka
Allah hayırli etsin insallah
Konya Seydişehir ile Beyşehir arasında daha sıcak ve basınçlı olanlar var.
vali bey hamdolsun, inşallah maşallah, elhamdurillah amin :)
Bence evlerede bağlansın aylık ufak meblalar alınmalıdır yöre halkıda faydalanmalıdır derin
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