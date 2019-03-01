FİNANS

Ağrı'da ilk kez fabrika açıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

Ağrı'da "Tekstil Kent Projesi" kapsamında ilk defa bir fabrika açıldı. Tekstil fabrikasında kadınlar istihdam edildi.

Ağrı'da ilk kez fabrika açıldı

Ağrı'da bir tekstil şirketinin başvurusu ile Ağrı Valiliği ve İŞKUR bünyesinde eğitim gören Ağrılı 150 kadın sertifika aldı. Kadınların sertifikalarını almalarının ardından Ağrı'da ilk kez bir fabrika açılarak kadınlar istihdam edildi. Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın çabalarıyla kurulan fabrika, kentte işsizlik oranını düşürdü.

Fabrikanın sahibi Hanifi Polat, "İŞKUR bünyesinde 150 kişi eğitimlerini tamamlayarak başladı. Tekstilimizde büyük işler almaya başladık. İlk hedefimiz işçi sayımızı 400'e çıkarmak. Daha sonraki süreçlerde ise ihtiyaca göre tekstil fabrikalarımızın devamlarını açarak belki de bu sayıyı binlere çıkaracağız. İşletmemizin açılma sürecinden bu yana Milletvekilimiz Ekrem Çelebi, Valimiz Süleyman Elban, Savcı Sayan, Abbas Aydın gibi isimlerin büyük desteklerini aldık" dedi.

KAYNAK:İHA

Sahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptıSahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptı
Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yokAçıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok
Küçük tüketicinin büyük zaferi Küçük tüketicinin büyük zaferi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı İŞKUR istihdam fabrika

En Çok Okunan Haberler

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Bir banka daha faizleri indirdi!

Bir banka daha faizleri indirdi!

Ev sahipleri dikkat! Yarın başlıyor

Ev sahipleri dikkat! Yarın başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bir banka daha faizi düşürdü!

Bir banka daha faizi düşürdü!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Seçimden sonra altın ve dolarda ne olur?

Seçimden sonra altın ve dolarda ne olur?

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ölçü aleti muayene başvuruları dijitalleşti"

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

Küçük tüketicinin büyük zaferi

Küçük tüketicinin büyük zaferi

Kentsel dönüşümde önemli bir süreç başlıyor

Bakan Kurum açıkladı: Yeni süreç başlıyor

Kocaeli'den 25 ülkeye yerli diş implantı ihracatı

Yerli olarak üretildi! Şimdi ABD'ye satılıyor

Trafiğe 1 ayda 66 bin 486 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe 1 ayda 66 bin 486 aracın kaydı yapıldı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.