Ağustos ayı açlık-yoksulluk rakamları açıklandı

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 385 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 653 lira 16 kuruş olarak belirlendi. Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Ağustos ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 385 lira 6 kuruş, yoksulluk sınırı ise 6 bin 653 lira 16 kuruş olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Ağustos ayında Temmuz ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,21’lik bir düşüş yaşandı. Ağustos ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 23,35 artışla salatalık, yüzde 12,73 artışla domates, yüzde 10,95 artışla sarımsak, en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 29,82 azalışla sivri biber, yüzde 22,38 azalışla kuru soğan, yüzde 16,35 azalışla havuç fiyatlarında yaşandı.

GİYİM, KİŞİSEL TEMİZLİK VE BAKIM MADDE FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ağustos ayında bir önceki aya göre giyim fiyatlarında ortalama yüzde 0,63’lük bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Temmuz ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 2,32 artışla erkek spor ayakkabısı, yüzde 2,07 artışla çocuk sweatshirt fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 5,29 azalışla çocuk tişörtü, yüzde 5,1 azalışla kadın terliği fiyatlarında düşüş gözlemlenirken, kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında yüzde 1,34’lük bir düşüş gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında bir önceki aya göre en göze çarpan değişimin yüzde 1,45 artışla tıraş malzemeleri fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında Temmuz ayına göre yüzde 6,51 azalışla makyaj malzemeleri fiyatında düşüş gözlemlendi.