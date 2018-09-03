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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2018 09:58 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ağustos ayında yıllık yüzde 17,90 arttı. Dolar/TL, ağustos enflasyon verileri sonrası 6,62'ye kadar indi. TCMB'nin açıklamaları sonrası düşüş güçlendi ve kur 6,51 seviyelerine kadar geriledi.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE, ağustos ayında yüzde 2,3 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15,85'ten yüzde 17,90'a yükseldi. Çekirdek enflasyon ağustosta yüzde 17,22 oldu.

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TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış çeşitli mal ve hizmetler grubunda

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 4,56, ulaştırmada yüzde 4,45, konutta yüzde 3,85 ve haberleşmede yüzde 2,63 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1,59 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış ulaştırmada

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 23,76, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 23,23, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,75 ve konut yüzde 16,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Üretici fiyatlarında yüzde 6.6 artış

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,78 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 5,69, imalat sanayi sektöründe yüzde 7,31, su sektöründe yüzde 1,52 artış, elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 1,20 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 25,11 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 15,33 ile metal cevherleri, yüzde 12,07 ile ana metaller olarak gerçekleşti. Buna karşılık elektrik ve gaz sektörü ise bir önceki aya göre yüzde 1,20 düşüş gösterdi.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Ağustos ayında aylık en fazla artış ara malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklamasıMerkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması
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Okuyucu Yorumları 30 yorum
yalan % 40 gerçek aylık rakam
Amerika yapmıştır Trump yapmıştır Feto yapmıştır İlla bir yapmıştır Biz AKP liler olarak asla yapmayız böyle bir hata
Buna kim inanir? Kadir inanir. Yüzde 20 den asagi bir zam gormedim ben ama enflasyon neredeyse hic artmiyor.
Kocaman yalan
ÜLKE BATIYOR ÇÖKÜYORUZ ..
Elinize vicdanınıza koyunda söyleyin; yaşama hakkımızın özü olan temel gıdada bu 2,5% artış mı hissettiniz? Siyasi parti görüşünü bir tarafa bırakıp da söyleyin...
enflasyon 17,90’ mı? milletle dalga geçmeyin kardeşim.
Lan yürüyün gidin %2.3 neymiş Hersey en az yüzde 25 zamla iken en az birde
Enflasyon %17.90 değil..Enflasyon %50 nin üzerindedir.Yıllık enflasyon ise %100 ü geçiyor..Bunu Yaşayan bilir.
Bu ülkede saray ve çevresi haric hiç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur halk köledir emekli borç içinde esnaf bitik asgari ücretli zaten evi bulamıyor
Başkanlık geldi turkiye uçuşa geçti.
bu rakamları verenler hiç pazara çıkmıyor mu? kafalarına göre açıklamışlar.
neye göre 17.90 san dün yoğurt aldım 10 lira olan yoğurt 15 lira olmuş 3 lira olan soda 4.50 olmuş enflasyon yüzde 50 olmuş
durmak yok yola devam kandırmayın insanları artık kendi kaprisleriniz yüzünden fakir daha fakir zengin daha zengin
iyiki eksi göstermemiş TÜİK . Bunlar ya matematik bilmiyor yada hesap yapmayı...
Bu rakamlara inanmak için akape li ya da çok akıllı olmak lazım.
bu sizin verileriniz gerçek enflasyon % 40 üzerin de
Çalışmadan yorulmadan ve üretmeden Rahat yaşamak isteyen toplumlar Evvela haysiyetlerini sonra hürriyetlerini daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdur
ver mehteriiiiiii
Arkadaş en çok kullanılan ürünlerde aylık enflasyon bile yüzde 20 leri geçerken , yıllık enflasyon şaşırttı beni ...
nasıl oluyor yüzde 17 bir top kağıt 12 tlden 22 tl çıktı peynir 8 tl aynısı 18tl oldu kime ne anlatıyorsun elektirk doğal gaza yüzde 30 aşan zam yaptınız devlet eliyle eğer bu halk bunuda yiyorsa rabbim ozaman en güzelini nasip etti
Ya gidin kimi kandırıyorsunuz. Çarşı pazara çıkmıyor musunuz. En az yuzde 30 enflasyon var
Ben bu verilere hiç inanmadım. İnanmıyorum da..
bunlar daha iyi günlerimiz
ayip ya bu kadar uckagit olmaz. ne 2.3 artisi en az 4.5 artis var
vatan sağolsun diyecem ama siz bu yorumu da beğenmeyeceksiniz.
YÜZDE 17 Mİ ?HERHALDE BASKI HATASI OLDU YÜZDE 77 YAZILACAKTI SANIRIM
Hadi doları birileri yükseltiyor buna bağlı olarak bazı ürünler artıyorda asıl kendi üretimimiz kendi ürünümüz hammaddesinden üretimine son aşamasına kadar yerli ürünler yerli mallar neden dolardan veya daha fazlası artıyor anlaşılmıyor mu hortumcuların iş başında olduğu
Aile ve Çalışma Bakanlığında 4D sürekli işçi kadrosunda çalışıyoruz maaşlarımız eridi zam yapılmasını talep ediyoruz özlük haklarımızında güncellenmesi gerekiyor tain hakkımız hiçbirşeyimiz yok
Türkiye uçuşa geçti...
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