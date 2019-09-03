FİNANS

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2019 09:43 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 15,01 oldu.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 19,11 ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde yüzde 4,26, konutta yüzde 2,04, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,89 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,75 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 1,94 ULAŞTIRMA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 1,10 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,77 düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 41,2 ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GURUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 20,98, ev eşyası yüzde 20,13, lokanta ve oteller yüzde 18,52 ve eğitim yüzde 17,59 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 0.16 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,87 artış gerçekleşti.

Ağustos 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 43 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 132 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

enf-tablo14

enf-tablo15

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Ticaret Bakanlığı üç ürünün ithalatına gözetim uygulanmasını kararlaştırdıTicaret Bakanlığı üç ürünün ithalatına gözetim uygulanmasını kararlaştırdı
Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandıYurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Edirne'de balık tezgahları hareketlendi, hamsi dolardan hızlı düşüyor

Edirne'de balık tezgahları hareketlendi, hamsi dolardan hızlı düşüyor

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın yılını yaşıyor! Kilosu 40 lira

Altın yılını yaşıyor! Kilosu 40 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
ozaman neden doğalgaza peşpeşe iki kere % 15 zam demezler mi
yalanınızı sevsinler
şaka gibisiniz. enflasyon buysa bu ülkede .....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ticaret Bakanlığı üç ürünün ithalatına gözetim uygulanmasını kararlaştırdı

Ticaret Bakanlığı üç ürünün ithalatına gözetim uygulanmasını kararlaştırdı

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Çek ve bonoda elektronik dönem

Artık elektronik ortamda yapılacak!

Türkiye Uzay Ajansının ilk toplantısı yarın

Türkiye için tarihi gün!

Ekonomistler büyüme verisini değerlendirdi

Ekonomistler büyüme verisini değerlendirdi

Trafik sigortasında yeni dönem başladı

Trafik sigortasında yeni dönem

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.