Ağustos ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayi üretimi, ağustosta yüzde 1.7 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ağustosta yüzde 1 artması bekleniyordu. Öte yandan sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1.1 geriledi. Aylıkta yüzde 2.4 artış beklentisi vardı.
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artış ile beklentilerden bir miktar iyi geldi. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,9 arttı.
Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,8 azaldı.
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