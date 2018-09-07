Ağustos ayında en çok dolar kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 14,46, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 19,27 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 13,03, külçe altın yüzde 10,16 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 5,03, BIST 100 endeksi yüzde 7,46 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 13,20 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 17,78, külçe altın yüzde 14,79 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,04, BIST 100 endeksi yüzde 3,57 ve DİBS yüzde 9,55 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

3 aylıkta yine dolar

Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,18 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,43 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylıkta da dolar