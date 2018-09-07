Ağustos ayında en çok dolar kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 14,46, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 19,27 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 13,03, külçe altın yüzde 10,16 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 5,03, BIST 100 endeksi yüzde 7,46 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 13,20 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 17,78, külçe altın yüzde 14,79 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,04, BIST 100 endeksi yüzde 3,57 ve DİBS yüzde 9,55 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
3 aylıkta yine dolar
Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,18 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,43 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylıkta da dolar
Altı aylık değerlendirmeye göre dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 39,32 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,22 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirme
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40,36 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,74 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Ağustos 2018
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