FİNANS

Ağustos ayının zam şampiyonu salatalık oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2019 11:11 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında ağustos ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 23,35 ile salatalıkta gerçekleşti.

Ağustos ayının zam şampiyonu salatalık oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında salatalığı, yüzde 20,44 ile sigaralar, yüzde 16,39 ile özel üniversite ücreti izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 14,64 ile doğal gaz, yüzde 12,73 ile domates, yüzde 10,95 ile sarımsak, yüzde 6,05 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 5,74 ile yumurta, yüzde 4,92 ile limon ve yüzde 4,86 ile kabak yer aldı.

EN ÇOK SİVRİ BİBER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,82 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 22,38 ile kuru soğan, yüzde 16,35 ile havuç, yüzde 14,20 ile tavuk eti, yüzde 13,67 ile armut, yüzde 12,74 ile patates, yüzde 10,95 ile üzüm, yüzde 9,22 ile karpuz, yüzde 7,5 ile taze fasulye ve yüzde 6,06 ile LPG dolum ücreti takip etti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumu sivri biber salatalık

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