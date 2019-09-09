Ağustos'ta en fazla altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ağustos dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verilerini açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,06, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,53 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4,13, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,92, dolar yüzde 0,23 oranında yatırımcısına kazandırırken; euro yüzde 0,66 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,43 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; DİBS yüzde 2,64, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,46 oranında yatırımcısına kazandırırken; dolar yüzde 1,21, euro yüzde 2,09 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,85 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,27 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.