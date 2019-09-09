FİNANS

Ağustos'ta en fazla altın kazandırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.09.2019 10:19 | Son Güncelleme

Ağustos döneminde aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu.

Ağustos'ta en fazla altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ağustos dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verilerini açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,06, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,53 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4,13, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,92, dolar yüzde 0,23 oranında yatırımcısına kazandırırken; euro yüzde 0,66 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,43 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; DİBS yüzde 2,64, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,46 oranında yatırımcısına kazandırırken; dolar yüzde 1,21, euro yüzde 2,09 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,85 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,27 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,37 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,56, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,76 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ DİBS'DE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20,64 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,67 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek Altın kulce reel getiri

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