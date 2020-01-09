AHBİB, geçen yıl 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, geçen yıl 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl iklim şartlarına bağlı olarak hububat ve bakliyatta rekoltenin az olduğunu, ihracatın da bundan olumsuz etkilendiğini belirtti. Sektörün 2019 yılı ihracat performansını değerlendiren Arslan, "2019’da 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2020’de de yüzde 30’luk artış ile 1,3 milyar dolarlık dış satım hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, AHBİB olarak geçen yıl ihracatı en çok 161 milyon dolar ile Irak'a yaptıklarını, bu ülkeyi 112 milyon dolarla Suriye, 48 milyon dolarla Yemen, 43,17 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 37,8 milyon dolarla da Sudan'ın izlediğini aktardı.

İhracatlarını en çok arttırdıkları ülkelerin ise Hindistan, İran, Ukrayna, Umman, Sri Lanka, Tayland ve Filipinler olduğuna işaret eden Arslan, şunları kaydetti: