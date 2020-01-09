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  4. AHBİB, geçen yıl 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

AHBİB, geçen yıl 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

AHBİB, geçen yıl 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, geçen yıl 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl iklim şartlarına bağlı olarak hububat ve bakliyatta rekoltenin az olduğunu, ihracatın da bundan olumsuz etkilendiğini belirtti. Sektörün 2019 yılı ihracat performansını değerlendiren Arslan, "2019’da 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2020’de de yüzde 30’luk artış ile 1,3 milyar dolarlık dış satım hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, AHBİB olarak geçen yıl ihracatı en çok 161 milyon dolar ile Irak'a yaptıklarını, bu ülkeyi 112 milyon dolarla Suriye, 48 milyon dolarla Yemen, 43,17 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 37,8 milyon dolarla da Sudan'ın izlediğini aktardı.

İhracatlarını en çok arttırdıkları ülkelerin ise Hindistan, İran, Ukrayna, Umman, Sri Lanka, Tayland ve Filipinler olduğuna işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"2020’de hem bakliyatta hem de hububatta ürün rekoltesinde artış bekliyoruz. Buna bağlı olarak ihracatta yüzde 30'luk artış öngörüyoruz. Sektör için nisan yağmurları kritik önem taşıyor. 2019 yılında bakliyat ve hububatta üretim az oldu. Buna bağlı olarak nohut haricindeki ürünlerde ihracatımız, ithalata dayalı gelişti. 2020'de yağış rejiminin dengeli gitmesi halinde hasadın verimli geçeceğini umuyoruz. İhracatımızın ana pazarlarını oluşturan Orta Doğu ülkelerinde, özellikle Suriye ve Irak’ta karışıklık ve istikrarsızlıklar da sektörümüzü doğrudan etkiliyor. İhracatımızın sürdürülebilir şekilde artışını sağlayabilmemiz için bu pazarlarda istikrar bizim için çok önemli. Diğer yandan yeni pazarlara erişim sağlama ve etkinliğimizi arttırmaya yönelik çalışmalarımızı da sıkı şekilde sürdüreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
AHBİB, ihracat,

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