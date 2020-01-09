Ahilik kutlamalarında Kırşehir merkez olmaya devam edecek

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Ahilik Haftası kutlamalarının merkezinin Konya olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, kutlamaların Kırşehir merkezli tüm illerde devam edeceğini söyledi.

Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahi Evran Veli'nin 13. yüzyılda Kayseri, Denizli ve Konya'da faaliyetlerde bulunduktan sonra Kırşehir'e geldiğini, ömrünün sonuna kadar burada yaşadığını ve kabrinin de bu şehirde olduğunu anımsattı.

Bu nedenle Kırşehir'in Ahiliğin kalbi ve merkezi olarak kabul edildiğini belirten Erkan, Türkiye'de Ahilik ile ilgili en büyük ve 81 ili kapsayan etkinlik olan Ahilik Haftası kutlamalarının Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği hükümlerine göre Ticaret Bakanlığı tarafından koordine edilerek yürütüldüğünü, aynı yönetmelikte "kutlamaların merkezinin Kırşehir olduğu" ifadesinin yer aldığını dile getirdi.

Kırşehir'in merkez olduğu kutlama programının Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda Ahilik Kutlamaları Merkez Kurulu kararıyla belirlendiğini ifade eden Erkan, kurulda Ahilikle ilgili kurum ve kuruluşların dışında Kırşehir Valiliği, Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ahi Evran Üniversitesi başta olmak üzere şehrin temsilcilerinin yer aldığını söyledi.