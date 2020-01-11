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  4. Ahşap oyuncaklara Anadolu masallarıyla hayat verdi

Ahşap oyuncaklara Anadolu masallarıyla hayat verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

İzmirli genç tasarımcı, Anadolu ve Orta Asya efsanelerinden esinlenerek geliştirdiği karakterlerle organik ahşap oyuncaklar üretti ve ihracata başladı - Boyut Han, Bögü Alpar, Eje Hatun, Ala Kurt, Pehlivan gibi karakterlerle bir masal dünyası tasarlayan Pelin Katırcıoğlu: - "Genelde önce çizgi film, roman, oyun olur ama ben tam tersi ilk olarak oyuncak yaptım"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmirli genç girişimci Pelin Katırcıoğlu, Anadolu ve Orta Asya masallarından esinlenerek geliştirdiği kahramanlara, organik ahşap oyuncaklarla hayat vererek ihracata başladı.

İstanbul Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünden mezun olan Katırcıoğlu, mezuniyetinin ardından bölümüyle ilgili işlerde çalıştı.

Son olarak Abu Dabi'de tasarım danışmanı olarak görev yapan Katırcıoğlu, hayallerinin peşinden koşmaya karar verdi ve Türkiye'ye döndü.

Marangoz olan dedesinden miras kaldığına inandığı yeteneğini tasarımlarıyla birleştiren genç girişimci, masallar yazıp kahramanlar oluşturarak başladığı macerasını ahşap oyuncaklar geliştirerek sürdürdü.

"Boyut Diyarı" ismini verdiği masal diyarında Boyut Han, Bögü Alpar, Eje Hatun, Ala Kurt, Pehlivan, Alp Kız ve Tek Gözlü Dev isimli karakterleri geliştiren Katırcıoğlu, bu kahramanları gürgen ağacı, organik boya ve zeytinyağı kullanarak organik oyuncak haline getirdi.

KOSGEB desteğiyle İzmir'de küçük bir atölye oluşturan Katırcıoğlu, internet üzerinden ve İstanbul'daki 40 metrekarelik tasarım mağazasından ürünlerini satmaya başladı.

Yurtdışında da talep gören oyuncaklar, Fransa ve İsviçre'ye ihraç edildi.

- "Çocuk kalmayı başardım"

Katırcıoğlu, AA muhabirine, hayal gücünü destekleyen tasarımlar geliştirme fikriyle yola çıktığını, ürünlerinin isminin oyuncak olduğunu ancak yaşa bağlı ürünler olmadığını ifade etti.

Çocukluğundan bu yana fantastik hikayelere ve çizgi romanlara ilgisinin olduğunu anlatan Katırcıoğlu, şöyle konuştu:

"Masalın önemini çok erken yaşta keşfettim. Çocuk kalmayı başardım. Sonrasında da ciddi bir araştırma yaptım. Daha öznel ve orijinal olması için uğraştım. Bir şeyi tekrar etmekten ziyade farklı tipler ortaya çıkarmayı amaçladım. Genelde önce çizgi film, roman, oyun olur ama ben tam tersi ilk olarak oyuncak yaptım. Bunun amacı hayal gücünün derinliklerinde kendinizi bulmanız."

Satışların iyi gittiğini, tasarımların oyuncağın dekoratif ürün olarak da tercih edildiğini dile getiren Katırcıoğlu, KOSGEB'in makine ve teçhizat desteğinin kendisi için iyi bir başlangıç olduğunu belirtti. Katırcıoğlu, hedefini, "ahşap oyuncakların ilgi gördüğü Kuzey Avrupa ülkelerine ihracat yapmak" şeklinde anlattı.

Katırcıoğlu, tasarladığı masal dünyasını çizgi romanlar ve animasyonlarla geliştirmek gibi fikirlerinin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

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