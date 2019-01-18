Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt'ten 3600 ek gösterge ile ilgili önemli açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "RTÜK Başkanımızla aile ve çocuk dostu yayınlar hakkında konuştuk. Aile ve çocuk konusunda çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Çeşitli teşvik mekanizmaları kurarak bunları arttıracağız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bin liranın altında emekli maaşı kalmayacağını söyledi.

Selçuk, "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak. 3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor" diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye değinen Bakan Selçuk, "Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında" dedi.

ŞUBATTA MAAŞLARA YANSIYACAK

Bakan Selçuk, "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak" ifadesini kullandı.



