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  4. AİMSAD: "2020 atılım yılımız olacak"

AİMSAD: "2020 atılım yılımız olacak"

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 11:33 | Son Güncelleme

AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol: - "Büyüme gelecek yıl, 2019’un önüne geçecek. Hem iç pazarda, hem de ihracatta ciddi artış yaşayacağız" - "Amerika, Vietnam, Endonezya, Malezya gibi Güney Asya ülkeleriyle ilgili çabalar artıyor. Arap ülkelerinin ihracattaki payı bir miktar düşebilir, kendi içlerindeki kriz nedeniyle. Kuzey Afrika aynen devam edebilir" - "Bizim eğrimizi kontrol ettiğimiz yer inşaat sektörü. İnşaat sektöründeki her artı hareket bize misliyle geri dönüyor. Bu anlamda da büyük sıçrama yaşayacağız. Büyüme, 2019’un önüne kesinlikle geçer"

İSTANBUL (AA)- Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi iş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, gelecek yılın Türkiye için atılım yılı olabileceğini belirterek, “Büyüme, 2019’un önüne geçecek. Hem iç pazarda, hem de ihracatta ciddi bir artış yaşayacağız.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Erol yaptığı yazılı açıklamada ağaç işleme makineleri sektörünün 2019 yılını değerlendirirken 2020 öngörülerini paylaştı.

Bu yılın ilk çeyreğinin durgun geçtiğini, ikinci çeyrekle birlikte işlerin açıldığını ifade eden Erol, 2020’de sektörün atılım yapacağını, sektörün büyümesinin bu yılın önüne geçeceğini, hem iç pazarda hem de ihracatta ciddi bir artış yaşanacağını kaydetti.

Erol, bu yılın ilk çeyreğinin durgun geçtiğini anımsatarak, “Öncesinde 2018 çok zor bir sene oldu. İç pazarın inşaat sektöründeki durgunluktan etkilenmesi ve firmaların ihracata yönelik çaba içine girmesiyle geçti. 2019’un ilk çeyreği de Türkiye’de durgundu. İkinci çeyrekte, bir miktar piyasaların da kötüden iyiye doğru ivmelenmesinden dolayı işler açıldı. Üçüncü çeyrekte nispeten faizlerin de düşmesiyle, beklemediğimiz şekilde iyi bir yıl geçirdik.” ifadelerini kullandı.

Woodtech fuarının, kendileri için iç piyasanın göstergesi olduğunu hatırlatan Erol, “İyi bir fuar geçtiğini gördük. İç piyasada da talepler, ihracatın da etkisiyle arttı. Çünkü mobilya sektörü de iç piyasada bir iş olmadığı için, yurt dışına ihracat yapmak amacıyla kaliteli makineler kullanmak zorunda. 2018 krizi insanları ihracata yönlendirdi. Firmalar olan pazarlardan ziyade, yeni hedef pazarlar belirledi ve bu konuda başarılı olundu. Dördüncü çeyrek de fuarın da etkisiyle iyi geçti. 2019 yılının geneline baktığımız zaman, iç pazarı geçen yıla göre yüzde 50 daha iyi bir pozisyonda kapatacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

- İlk 10 ayda ithalatın 2 katı ihracat

Ağaç işleme makineleri sektörünün bu yılın ilk 10 ayında toplam ihracatının 79 milyon dolar olduğunu aımsatan Erol, ithalatın ise 38 milyon dolar düzeyinde olduğunu ifade etti.

Erol, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise sırasıyla Cezayir, Irak, Romanya, Bulgaristan, Rusya Federasyonu, İspanya, Polonya, Mısır, Birleşik Krallık ve Kosova olduğunu, ithalatta ise ilk 10’nun sırasıyla Almanya, Çin, İtalya, İsviçre, Avusturya, Tayvan, Fransa, Finlandiya, Hindistan ve Güney Kore olduğunu bildirdi.

- Amerika ve Güney Asya yeni hedef pazarlar

Gelecek yılın Türkiye için bir atılım yılı olabileceğini belirten Mustafa Erol, değişik hedef ülkeler, hiç beklenmeyen ama AİMSAD ve sektördeki firmaların da çalıştığı ülkelerin hedef pazar listesine girebileceğini kaydetti.

Erol, Amerika, Vietnam, Endonezya, Malezya gibi Güney Asya ülkeleri ilgili de çabaların arttığını kaydederek, “Arap ülkelerinin ihracattaki payı bir miktar düşebilir, kendi içlerindeki kriz nedeniyle. Kuzey Afrika aynen devam edebilir. Çin hala devam eden küresel bir oyuncu. Zaten Çin yüzyılı geliyor, bana göre. Ama onlar da bir pazar.” değerlendirmesinde bulundu.

- "Büyüme, 2019’un önüne kesinlikle geçer"

Türkiye’nin 2020’yi ciddi bir artıyla kapatacağını vurgulayan Erol, oranı tahmin edemediğini, hiç beklemedikleri gelişmeler yaşandığını aktardı.

Erol, siyasi ve jeopolitik durumların iyiye gittiğine değinerek, Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesi, diğer ekonomik göstergelerin yanı sıra, bankaların kredi verme iştahlarının gittikçe arttığını kaydetti.

Bu nedenle iç pazarda ciddi bir hareketlenme beklediğini ifade eden Erol, şunları kaydetti:

“Bizim eğrimizi kontrol ettiğimiz yer inşaat sektörü. İnşaat sektöründeki her artı hareket bize misliyle geri dönüyor. Tahminime göre bu anlamda da büyük bir sıçrama yaşayacağız. Büyüme, 2019’un önüne kesinlikle geçer. Hem iç pazarda, hem de ihracatta ciddi bir artış göreceğiz. Hem döviz bazlı artış yaşayacağız, hem de iç pazarda.

Mobilya firmaları da ihracata yöneldi ve ciddi alıma geçmek zorundalar. Çünkü 2-3 yıldır yatırım yapmıyorlardı. Bizde de makine parkurları çok çabuk eskiyor. Güncellenmesi gerekiyor, moda çok çabuk değişiyor. Klasik makine sektörü değiliz biz. Önümüzdeki dönemde de değişik yükselmeler bekliyoruz. 2020 bizim için beklentilerin çok üzerinde bir yıl olabilir. Eksi yazacağını düşünmüyorum.”

- “Avrupa’da ilk 3’e dünyada ilk 6’ya gireceğiz”

Erol, Türkiye’deki ağaç işleme makineleri sektörünün Avrupa’daki sıralamalarda rakipleriyle arasında çok büyük farklar olmadığına dikkati çekerek, sektör olarak ilk 3’e çıkmak için çabaladıklarını bildirdi.

İtalya ve Almanya’dan sonra 3’üncü olmak istediklerini kaydeden Erol, Avrupa’da ilk 3’e gelindiğinde de dünyada ilk 6’ya gireceklerini, bunu da 2023’e varmadan halledeceklerini aktardı.

- AİMSAD’ın 2020 hedefleri

Erol, ilk olarak firmaların kurumsallaşması ve markalaşması için bir çalışma yapabileceklerini, bu konuda bir çalıştay olabileceğini ifade ederek, devletin çıkarmış olduğu yeni teşvikler hakkında üyelere yönelik çalışmalar olabileceğini aktardı.

Eğitimle alakalı dokunuşları olacağının altını çizen Erol, “Kötü bir 2018’den geldiğimiz için firmalar çok fazla taşın altına elini sokmak istemiyor. Ama 2020’de inşallah onlardan bu konuda çok destek alacağız. Çünkü eğitim bizim birinci en önemli kıstasımız. Elimizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz. Yurt dışındaki hedef pazarlar dışındaki kritik pazarlarla ilgili roadshow’lar yapabiliriz. O da ciddi anlamda hem emeğimizi, hem vaktimizi alıyor. Bu konuda finansman da ayırmamız gerekiyor. O da olabilir. Güzel bir yıl olacağı için dernek de güzel yıllarda güzel işler yapar.” yorumunda bulundu.

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AİMSAD AİMSAD Başkanı Mustafa Erol: "2020 atılım yılımız olacak" Mustafa Erol

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