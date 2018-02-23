FİNANS

Airbus elektrikli "uçan taksinin" görüntülerini yayınladı

23 Şubat 2018 10:35

Airbus elektrikli "uçan taksinin" görüntülerini yayınladı. Şirketin yayınladığı videoda, "Vahana" adlı elektrikli hava aracının, 53 saniye boyunca havada asılı kaldığı görülüyor.

Airbus elektrikli "uçan taksinin" görüntülerini yayınladı

 Fransa merkezli havacılık Devi Airbus, uçan taksi modeli Vahana'nın test uçuşunun görüntülerini yayınladı

 
Airbus'ın Vahana projesini yürüten deneysel havacılık uygulamaları birimi A³, 31 Ocak 2018'de ABD'nin Oregon eyaletinin Pendleton kentinde yapılan test uçuşunun görüntüsünü internet sitesinde paylaştı.
 
Videoda, yumurta biçimli silindirik bir kabini taşıyan, 4 kanat ve 8 yatay pervaneden oluşan elektrikli aracın, 53 saniye boyunca havada asılı kaldığı ve ardından yere indiği görülüyor.
 
 

 
2016 yılında başlatılan proje kapsamında ilk uçuşunu yapan Alfa 1 modelinin seri üretime geçmesinin 2020 yılını bulacağı belirtiliyor. 
 
Airbus'un uçan taksisi Vahan 6.2 metre genişliğinde, 5.7 metre uzunluğunda ve 2.8 yüksekliğinde. Aracın ağırlığı ise 744 kilogram.
 
Şirketten yapılan açıklamada, "elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) hava aracı" olarak adlandırılan araçların, büyük şehirlerin yoğun araç trafiğine karşı çatıdan çatıya transfer hizmeti sağlamayı amaçladığı belirtildi.
 
Vahana Proje Yöneticisi Zach Lovering, "Amacımız, havacılık alanındaki elektrikli itki, enerji depolama ve makine görüşü gibi son teknolojilerden yararlanarak kişisel uçuş deneyimini demokratik hale getirmek. İlk uçuş denememiz hem Vahana açısından hem de kent içi havacılık konusundaki küresel çabalar açısından önemli bir kilometre taşı oldu." dedi.
 
Vahana projesi, Airbus'ın geleneksel hava aracı üretiminden oldukça farklı bir deneme olarak biliniyor. Elektrikli veya yarı elektrikli bir ticari hava aracı henüz üretilemedi. Çünkü uçuş, kara ulaşımına kıyasla büyük miktarda enerji gerektiriyor ve mevcut batarya teknolojisi henüz uçuş için gereken verimli kuvvet ağırlık dengesine sahip değil.
 
Vahana'nın pek yüksekte olmasa da belirli süre havada asılı kalabilmesi bu alanda kayda değer bir başarı olarak değerlendiriliyor.
 
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Okuyucu Yorumları6 yorum
  • 2 Oy
    teknoloji çok hızlı gelişiyor yerli araba işleri falan boş işler bence yerli araba ile uğraşılacağına böyle dronenin büyüğü tarzda uçan araba yapımıyla uğraşılmalı onca emek yatırım boşa gidicek, uçan araçlar varken 1 saatlik yolu 10 dakikada gitmek varken artık kimse kara taşıtlarına bakmaz zaten bu uçan araçlar 15-20 yıl içinde yaygınlaşacak teknoloji hızlı ilerliyo kara araçları çöp olacak o kadar yatırım boşa gider bence uçan araç üzerinde çalışılmalı buraya yazıyorum söylemişti dersiniz
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  • 2 Oy
    artık araba olayı bitsin trafikten bıktık. jetgiller devri başlasın
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  • 3 Oy
    TÜRKİYEDE BÖYLE Bİ ÜRETİM YAPANI ORTADAN KALDIRIYORLAR.. DEMEKKİ Bİ SORUN VAR.. KİMSE SORGULAMIYOR..
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  • 0 Oy
    GÜNEŞ ENERJİ PANALLERİ BİR HARİKA ÖTESİ PANALE GÜNEŞ GELMESİ ÇABUK ENERJİ SAĞLIYOR AMA GÜN IŞIĞIDA İŞE ÇOK YARIYOR SADECE GÜNEŞ DEĞİL BEN KULLANDIM UFAKLARDAN SÜPER ELEKTRİK BAĞIMLILIĞINDAN KURTULA BİLSEK BUNLAR ÇOK FAYDALI SORUN 220 VOLTU ELDE EDEBİLMEK AMA UFAK VOLTAJLARDA ÇOK İŞE YARIYOR BEN ONADA RAZIYIM DOĞADA KALINCA TEL JARS EDEBİLİYOR SUN O YETERLİ ZATEN 4 TANE LED LAMBA YADA FAZLASINI GECE GÜNDÜZ YAKABİLİYORSUN SÜPER UFAK AKÜLER VAR ONA TAKILI PANEL BİRDE ÇAKMAK ŞARZ GEREK BUKADAR ONUN UCUNA NEYİ ŞARZ EDECEKSEN ONA AİT APARAT GEREK
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  • 0 Oy
    taksi değil, mini helikopterdir bu, ayrıca daha çok geliştirilmesi gerekir, pervanelerinin çelik koruma süzgeç kafes içinde olması, kapalı devre şarz sistemi gibi özellikleri, ayrıca ağırlık konusu, 744 kilo ağırlık yetersiz rüzgarlı havalarda savrulmaması için ağırlığın biraz daha fazla olması gerekir. Bu henüz çok yetersiz. olası şarz yetersizliğinde devreye girecek bir alternatif dizel veya benzinli motor konmalı, aksi halde menzili yeterli olmaz, pratik te olmaz.
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  • 3 Oy
    Gelecegin en iyi yatırımı olarak öngörülen ‘sikke’yi halkımıza öneriyorum. İyi günler.
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