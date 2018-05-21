AK Parti'de milletvekili adayları belli oldu: Ekonomi yönetimi listede yok

AK Parti 24 Haziran seçimleri için 600 kişilik aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

AK Parti'nin listesinde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak yer aldı.

Numan Kurtulmuş, İstanbul 3. bölge 1. sıra adayı oldu.

İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayları sırası Beray Albayrak, Nurettin Canikli, Ravza Kavakçı Kan oldu.

Alpay Özalan, İzmir'de Yıldırım'ın bir sıra arkasında bulunuyor.

Kenan Sofuoğlu, Sakarya 3. sıradan yarışacak.

25 yaşın altında 57 adaya listede yer verildi.

Listede 8 engelli aday yer alırken, 150 milletvekili listede kendisine yer bulamadı.

En genç aday Kocaeli'de 11. sıradan yarışacak olan Elif Nur Bayram oldu.

Trabzon 1. sırada Muhammet Balta yer alıyor.

Şimşek, Zeybekci, Ağbal ve Özlü listede yok

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü aday listesinde yer almadı.

