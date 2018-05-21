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AK Parti'de milletvekili adayları belli oldu: Ekonomi yönetimi listede yok

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2018 17:21 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. AK Parti'nin milletvekilliği adaylığı listesinde Başbakan Yardımcısı Şimşek, Ekonomi Bakanı Zeybekci, Maliye Bakanı Ağbal ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü yer almadı.

AK Parti'de milletvekili adayları belli oldu: Ekonomi yönetimi listede yok

AK Parti 24 Haziran seçimleri için 600 kişilik aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

AK Parti'nin listesinde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak yer aldı.

Numan Kurtulmuş, İstanbul 3. bölge 1. sıra adayı oldu.

İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayları sırası Beray Albayrak, Nurettin Canikli, Ravza Kavakçı Kan oldu.

Alpay Özalan, İzmir'de Yıldırım'ın bir sıra arkasında bulunuyor.

Kenan Sofuoğlu, Sakarya 3. sıradan yarışacak.

25 yaşın altında 57 adaya listede yer verildi.

Listede 8 engelli aday yer alırken, 150 milletvekili listede kendisine yer bulamadı.

En genç aday Kocaeli'de 11. sıradan yarışacak olan Elif Nur Bayram oldu.

Trabzon 1. sırada Muhammet Balta yer alıyor.

Şimşek, Zeybekci, Ağbal ve Özlü listede yok

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü aday listesinde yer almadı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
onlar sonradan atamayla gelecek
her şey meydanda. bu eski bakanlar yeni seçim sistemi ile kurulacak hükümette görev alacaklar. bu isimler reisin vaz geçemediği ekonomist isimleri.
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