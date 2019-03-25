AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş'tan dolar değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul’da gerçekleştirdiği “İnternet medya buluşması”nda değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçim öncesinde eğer yapabilirlerse piyasalar altüst edecek ve buradan ortaya çıkacak hükümet karşıtı algı üzerinden sandığı etkilemeye çalışıyorlar. Bunu sadece bizim iktidarımıza yapılan bir operasyon olarak görmüyoruz. Bunun politik bir tarafı olduğu gibi milletin cebindeki parayı çalan hırsızlık, gasp olayıdır. Bu spekülasyonlara mani olmak vazifemizdir. Serbest piyasa kurulları içerisinde iş yapmak isteyen herkese, her finansal kuruluşa Türkiye kapılarını açmıştır. Ama bunları bahane ederek birilerinin Türkiye üzerinden manipülasyon yapmaya, bir takım siyasi saldırılar anlamına gelebilecek hareketler içerisinde olmasına da müsaade edilmeyecektir. Bir iki bu hafta içerisinde bu mücadele devam edecek. Endişe edece bir durum yok. Türkiye'nin bütün ekonomik kurum ve kuruluşları işinin başındadır. Saldırının nereden, ne şekilde geldiğini, nasıl planlanabileceğini tahmin edebilmektedir. Bana müsaade etmeyeceğiz."



KAYNAK:AA

