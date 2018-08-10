AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan dolar için yorum

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, sert yükselen dolar/TL kuruna ilişkin olarak Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye büyüyüp güçlendikçe önündeki yol dikleşiyor. Bu millet bu kader tepesini aşacak" diyen Bostancı, "Toplumsal algıdaki bozulmanın önemli bir kısmını 'içeride dışarıda' manipülatif hareketler oluşturur. Eğer doğrudan toplumun kendisi bu manipülasyonları reddetme yönünde bir tavır sergilerse 'manipülatör' kendi zayıf girişimiyle baş başa kalır" ifadesini kullandı.

Bostancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 'anlık, ve kimin kazanıp kimin kaybedeceğinin asla kestirilemeyeceği' paritelerine bakarak davranmak yerine uzun dönemli paritelere bakarak TL'nin kazandırma gücünü görmek doğru ekonomik tutumlar için önemlidir. Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde.

"Derinlik sarhoşluğu gibi sürekli başkalarının katılımıyla akıldan ipini koparmış bir şekilde gidiyor. Ancak bu çılgın parti muhakkak bitecek yine ekonomi kendi gerçekliğine dönecek. O gün kaybedenlerden olmamak için her 'çılgınlık' gibi bu çılgınlığa da dışarıdan bakmak yerinde olur. Türkiye'nin geçmiş tecrübeleri, üretim kapasitesi, imkanları, potansiyeli ve aklı üzerine analitik muhakeme sahibi olanlar şüphesiz bu dönemsel 'halisünasyonlara' kapılmayacaklardır."



