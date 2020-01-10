AK Parti Grup Başkanvekili Özkan ASKON üyesi iş adamlarıyla buluştu

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bugün sürekli seçimi dillendirmenin, "2023 gelmeden seçim olacak" söylentisini ve beklentisini taze tutmanın bu ülkenin ekonomisine apaçık ihanet olduğunu bildirdi.

Özkan, Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Denizli Şubesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, korumacı bir anlayışla mevcutla yetinen ekonomi beklentilerinin hep kaybettiğini belirterek, ülkenin geleceği ile ilgili karanlık senaryolar çizen bütün ekonomi anlayışının da kaybedenlerden arasında olduğunu ifade etti.

"Ekonominin yönetimi olgudan ziyade algıyla şekillenir." diyen Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik kalkınma istiyorsak algıyı da pozitife çevirmek zorundayız. Bu, her şeyden önce içimizdeki heyecanı taze tutmakla oluyor. Birileri 'Türkiye yatırım yapılmaz' anlayışını sürekli vurguluyor. Bu milli bir duruş değildir. Yeni sistemle seçimler 5 yılda yapılacaktır. Bu da vatandaşlarımızın sürekli yatırım, üretimin istihdam, ihracat ve kalkınmanın hedefinde koşması anlamına geliyor. Artık bundan sonra seçim beklentisi içerisinde olanları yeni sisteme ayak uydurmaya davet ediyoruz. Bugün sürekli seçimi dillendirmek, '2023 gelmeden seçim olacak' söylentisini ve beklentisini taze tutmak bu ülkenin ekonomisine apaçık ihanettir."