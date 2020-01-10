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  4. AK Parti Grup Başkanvekili Özkan ASKON üyesi iş adamlarıyla buluştu

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan ASKON üyesi iş adamlarıyla buluştu

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

"Bugün sürekli seçimi dillendirmek, '2023 gelmeden seçim olacak' söylentisini ve beklentisini taze tutmak bu ülkenin ekonomisine apaçık ihanettir"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bugün sürekli seçimi dillendirmenin, "2023 gelmeden seçim olacak" söylentisini ve beklentisini taze tutmanın bu ülkenin ekonomisine apaçık ihanet olduğunu bildirdi.

Özkan, Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Denizli Şubesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, korumacı bir anlayışla mevcutla yetinen ekonomi beklentilerinin hep kaybettiğini belirterek, ülkenin geleceği ile ilgili karanlık senaryolar çizen bütün ekonomi anlayışının da kaybedenlerden arasında olduğunu ifade etti.

"Ekonominin yönetimi olgudan ziyade algıyla şekillenir." diyen Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik kalkınma istiyorsak algıyı da pozitife çevirmek zorundayız. Bu, her şeyden önce içimizdeki heyecanı taze tutmakla oluyor. Birileri 'Türkiye yatırım yapılmaz' anlayışını sürekli vurguluyor. Bu milli bir duruş değildir. Yeni sistemle seçimler 5 yılda yapılacaktır. Bu da vatandaşlarımızın sürekli yatırım, üretimin istihdam, ihracat ve kalkınmanın hedefinde koşması anlamına geliyor. Artık bundan sonra seçim beklentisi içerisinde olanları yeni sisteme ayak uydurmaya davet ediyoruz. Bugün sürekli seçimi dillendirmek, '2023 gelmeden seçim olacak' söylentisini ve beklentisini taze tutmak bu ülkenin ekonomisine apaçık ihanettir."

Faizin enflasyonun sebebi olduğunun görüldüğüne değinen Özkan, Merkez Bankası'nın bu yönde aldığı kararların da devam edeceğini aktardı.

Özkan, faiz ve enflasyonun tek haneli rakamların altına kadar ineceğine inandığını sözlerine ekledi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da enflasyon ve faiz konusunda önlerini açacak çalışmalar yapıldığına işaret etti.

Faizde yarı yarıya azalan bir gerileme yaşadıklarını anlatan Aydın, "2020 yılında önümüzdeki en büyük problem istihdam olarak görünüyor. Özellikle yüzde 26'lara varmış bir genç işsizliği konuşuyoruz. Türkiye gibi genç nüfusa sahip bir ülke için olmaması gereken bir durum. Bunun sebeplerini de araştırmak lazım." diye konuştu.

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