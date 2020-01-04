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  4. AK Parti’li vekilden nakliyecileri ilgilendiren açıklama!

AK Parti’li vekilden nakliyecileri ilgilendiren açıklama!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2020 23:48 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile 5 ilin oda başkanlarını görüştürdüğünü dile getiren AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, “Nakliyecilerin ‘ADR Belgesi’ çözeme kavuşacaktır” dedi. Can açıklamasında, "Dijital Takograf 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelendi. 6 ay süresi var” ifadelerini kullandı.

AK Parti’li vekilden nakliyecileri ilgilendiren açıklama!

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, nakliye firmalarının Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne veri girme zorunluluğu ile “dijital takograf” ünitelerindeki verilerin gönderilmesi kapsamındaki uyarma müeyyidesinin 30 Haziran 2020’ye kadar uzatıldığını bildirdi.

"ULAŞTIRMA BAKAN YARDIMCIMIZ İLE GÖRÜŞTÜLER"

5 ilin oda başkanlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile randevu alıp görüşme yaptıklarını ifade eden Can, “Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı, Servis Araçları ve Nakliyeciler Odası Başkanı ekibini İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir oda başkanlarını Ulaştırma Bakanımızdan randevu aldık ve görüştük. Ulaştırma Bakan Yardımcımız ile görüştüler” dedi.

"DİJİTAL TAKOGRAF 30 HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR ERTELENDİ"

Oda başkanlarının 3 talebini bakana ilettiklerini belirten Can, “Nakliyecilerimizin 3 tane talepleri var; birincisi 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren ‘dijital takograf’ süresinin uzatılması. İkincisi ADR Belgesi denilen uygulamanın bir yıl sonra yürürlüğe girsin. Üçüncüsü ise internet üzerinden izin alıyorlar. Ya da bilgi veriyorlar bakanlığa. ‘İnternet ortamına giremiyoruz’ diye şikâyette bulundular. Bunun da süresinin uzatılmasını istediler. En son dün Bakan Yardımcısı Selim Dursun bey ile görüştü. ‘Dijital Takograf’ 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelendi. 6 ay süresi var” diye konuştu.

ADR BELGESİ NEDİR?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ak Parti nakliye

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