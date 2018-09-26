Akaryakıt devlerine soruşturma

Rekabet Kurulu, BP Petrolleri A.Ş., OPET Petrolcülük A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. ve Shell & Turcas Petrol A.Ş. hakkında soruşturma açtı.
BP Petrolleri A.Ş., OPET Petrolcülük A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. ve Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin bayilerine yönelik uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 27 Ağustos tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;
BP Petrolleri A.Ş.,
OPET Petrolcülük A.Ş.,
Petrol Ofisi A.Ş.,
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