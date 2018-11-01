Akaryakıt fiyatlarında indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzinin litre fiyatında 17 kuruş, otogazda 8 kuruş indirim oldu; değişim pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün geceden geçerli olarak benzinin litre fiyatında 17 kuruş, otogazda 8 kuruş indirim yapıldığını; eşel mobil sistemi ile değişimin pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtti.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "1 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 17 otogazda 8 kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" denildi.

Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilen Mayıs ayı ortasından bugüne kadar özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanan tutar motorinde litre başına 50 kuruş, benzinde 2, otogazda 69 kuruş oldu.



