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Akaryakıt indirimi yürürlüğe girdi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2019 03:35 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatında gece yarısında itibaren 17 kuruşluk indirim uygulanmaya başlandı.

Akaryakıt indirimi yürürlüğe girdi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 17 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,10 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,20 liradan 6,03 liraya, İzmir'de 6,25 liradan 6,08 liraya indi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İSTANBUL'DA BENZİN MOTORİNDEN UCUZ HALE GELDİ

EPGİS verilerine göre, son indirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin birçok ilde motorinden ucuz hale geldi.

Benzin fiyatları motorin fiyatlarından, Van'da 8, Antalya'da 7, Diyarbakır'da 6, Erzurum'da 4, Mersin'de 3, İstanbul ve Adana'da 2, Kars ve İzmir'de ise 1 kuruş düşük oldu.

Ankara'da benzin fiyatı motorinden 1 kuruş fazla olacak. Trabzon'da ise fiyatlar eşitlendi.

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benzin indirim akaryakıt

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