FİNANS

Akaryakıta 12-17 kuruşluk indirim geliyor

11 Şubat 2018 10:37

Benzin ve motorin fiyatlarında bu hafta aynı gün indirim bekleniyor. Buna göre Çarşamba günü motorinde 17 kuruşa, benzinde 12 kuruşa kadar indirim olacak.

Akaryakıta 12-17 kuruşluk indirim geliyor

 Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) ve enerji sektörü uzmanları, Gazete Habertürk'e yaptıkları açıklamada bir süredir yukarı doğru bir trend izleyen akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü bir sürecin gündemde olduğunu söyledi. Uzmanlar, bunun işaretlerinin de alınmaya başlandığını belirterek, "ABD, ham petrol stoku ve sondaj kuyu sayısındaki artışların etkisiyle motorin ve benzin endeksi bu haftayı ciddi kayıplarla kapadı" dedi. Uzmanlar, bu nedenle motorinde çarşamba gününden geçerli 12-17 kuruş arası indirimin büyük ölçüde kesinleştiğini vurguladı.

 
BENZİNDE İKİNCİ İNDİRİM
 
Uzmanlar, benzinde de hafta başında endekste bir kayıp olmaması halinde yine çarşamba gününden geçerli olmak üzere 8-12 kuruş indirim öngörüldüğünü belirterek, "Bu ikinci indirim olacak. Benzine, bu hafta 16 kuruş indirim yapıldı" dedi.
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