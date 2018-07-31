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Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

Benzine ve motorine zam pompadan döndü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) gece yarısından itibaren benzine 22 kuruş, motorine ise 14 kuruş zam yapılacağını; ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmayacağını açıkladı.

Akaryakıta çifte zam pompadan döndü

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "31 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 22, motorinde 14 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

Bakanlar Kurulu, Mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti.

Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış olması halinde, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle uygulanıyor.

Fiyatlar sabitlendiğinden bu yana İstanbul'da benzinin litresi ortalama 6.26 liradan satılırken, motorin ise 5.69 lira.

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Anahtar Kelimeler:
benzin akaryakıt arac sahipleri motorin petrol

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Valla bu öteve ters köşe yaparlarsa ben düşünemiyorum benzini mazotu
@golf3464 ---6 ttl mazot 7 tl benzin.
birden 10 lira yapacaklar herhalde çomarlara az bile
Ya bu kadar saçmalık var mı , dünya da varil fiyatı düşerken bizde ne oluyorda fiyat artıyor ?
lanet olsun
tamam da bu açıklama niye yapılır ki? güzellik mi yapıyorsunuz aklınızca?
YAKINDA YANISYACAK HEMDE ÖYLE BİR YANSIYACAKKİ ARAÇLARIMIZI SÜS OLSUN DİYE DUVARA ASACAĞIZ.
zaten oldukça pahalı sürekli zam nedir bu alıştırmışlar milleti zamma hiç düşme yok nasıl bir devlet anlayışı ve yönetimi bu yeter artık biraz da düştüğünü görelim marketlere girilmiyor pahalılıktan
yani bu ötv indirimi olmasa şimdi benzin 7 yi mazot da 6 yı geçmişti mi demek istiyoruz.. ekonomi harika.. teğet geçen kriz bir de içimizden geçse ne olacaktı acaba çok merak ediyorum..
Zaten bu ötv işini iptal ederlerse, benzin direkt on lira, motorin 8 lira...
buda yeni moda oldu ötv dendü diye herşey sümen altı çünkü halk nerdeyse isyan edecek durumua gelmesinden korkuyor akp bu şekilde iptal edilen 3 tane zam var koy onu mazot 6,10 benizn 7 tl civarı olacaktı ama bu millete mustahak daha da olsun özlelikle ve sadece akp liler bu ekeonomik sıkıntıyı çeksin .
VAROL REYİZZZZZ
REYİZ Bİ DESENE EY PETROL LOBİSİ DİYE
Şemsiye yarı açılıp kapanmış.
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