Akaryakıta indirim gelecek mi? Gözler bu akşamda

Uluslar arası piyasalarda benzin fiyatının düşmesi, iç piyasayı da etkiledi. Benzinde, art arda indirimler gündeme geldi. Hafta başında 17 kuruş indirim yapıldı. Devletin, her litre benzin satışından tahsil ettiği ÖTV tutarı da 17 kuruş artırıldı. Bu artışla birlikte benzinde tahsil edilen ÖTV miktarı, 2 TL 35 kuruşa çıktı. Devletin, benzinde ÖTV’den karşıladığı zam ihtiyacı, 2-3 kuruşa kadar düştü.

Benzinde ve motorinde, zamlar ÖTV ayarlamasıyla mayıs ayından bu yana pompaya yansıtılmıyor. “Eşel mobil” adı verilen bu uygulamada, zam ihtiyacı ÖTV gelirlerinden karşılanıyor.

Benzinde, gözler akaryakıt pompasında… 24 saat içinde ya 15 kuruş + KDV indirim yapılacak ya da yeni bir kararname ile litre başına tahsil edilen tavan ÖTV tutarı yenilenecek. Sektörde beklenti, indirim yapılabileceği yönünde.

TAVAN DELİNECEK

24 saat içinde 17 kuruşluk yeni bir indirim daha söz konusu… Eşel mobil sistemi uygulandığı için ÖTV tutarında 17 kuruşluk artış yapılması gündeme gelecek. Ancak bu durumda benzindeki ÖTV tutarı 2 TL 51-52 kuruş olacak. 17 Mayıs tarihindeki 2 TL 37 kuruşluk tavan ÖTV tutarı aşılacak.

NE YAPILACAK?

Benzinde, bu durumda 24 saat içinde ya 15 kuruş + yüzde 18 KDV indirim yapılacak ya da yeni bir kararname ile litre başına tahsil edilen tavan ÖTV tutarı yenilenecek. Sektörde beklenti, indirim yapılabileceği yönünde. (HABERTÜRK)

