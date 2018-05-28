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Akaryakıta zam! Ancak fiyatlar ÖTV ayarlaması nedeniyle pompaya yansımayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.05.2018 21:00 | Son Güncelleme

Akaryakıt fiyatlarına bu geceden geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı. Ancak zam, ÖTV düzenlemesiyle 2'nci kez pompa fiyatlarına yansıtılmadan karşılandı.

Akaryakıta zam! Ancak fiyatlar ÖTV ayarlaması nedeniyle pompaya yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, rafineri çıkış fiyatlarında ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine ilişkin 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı, bu gece yarısından itibaren motorin ve benzinde oluşan 8 kuruşluk zam ihtiyacını karşılamak üzere 2'nci kez uygulanacağı belirtildi.

GAZYAPI FİYATLARI 18 KURUŞ İNDİ

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV'si litrede 2,1241 liradan 2,0424 liraya, 98 oktan benzinde litrede 2,2461 liradan, 2,1644 liraya, motorinde 1,5679 liradan 1,4871 liraya, LPG'de kilogramda 1,6501'den 1,5121'e düşürüldü.

Öte yandan EPGİS, gazyağı fiyatında 18 kuruşluk indirim yapıldığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt zam

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