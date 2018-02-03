FİNANS

Akaryakıtçılardan torbaya itiraz

03 Şubat 2018 10:11

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası küçük LPG dağıtıcılarının stok tutma yükümlülüğünden muaf tutulmasına karşı çıktı. EPGİS Başkanı Aktaş, "Bu tasarı, yeni haksızlıklara yol açacak" dedi.

Akaryakıtçılardan torbaya itiraz

 Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Meclis’e sevk edilen yeni torba yasa tasarısında yer alan sektörle ilgili düzenleme konusunda bir açıklama yaptı. Tasarı ile belirli bir seviyenin altındaki LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamındaki stok yükümlülüğünden muaf tutulmasının öngörüldüğünü hatırlatan EPGİS Başkanı Aktaş, “EPGİS olarak, küçük LPG dağıtıcılarına söz konusu ayrıcalığı tanıyan 59. maddeye şiddetle karşı çıkıyoruz” ifadesini kullandı.

 
Aktaş şu görüşleri dile getirdi:
 
"Kanunlar ve yönetmelikler tüm firmalara eşit olarak uygulanmalıdır. Biz, petrol, gaz, ikmal istasyonları olarak tüm kurallara nasıl uyuyorsak, tüm dağıtıcılar da kurallara uymak zorundadır. Biz nasıl, kanunla zorunlu tutulan TMGD, İGU, LPG sorumlu müdürlerini istihdam ederek ek maliyetlere nasıl katlanıyorsak, dağıtıcılar da kendileriyle ilgili kurallara uyarak maliyetlere katlanmalıdır. Ya da benzeri muafiyetler, istasyonlar için getirilmelidir. Aksi takdirde Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşur. Hele ki, LPG gibi suistimale açık bir segmentte maliyetleri etkileyecek şekilde düzenleme yapmak, ayrımcılık yaratacağı için sektörde yeni eşitsizliklere yol açacaktır. LPG’de ÖTV eşitsizliğinin getirdiği düzensizliğin henüz atlatılamayan etkileri, dağıtıcılar arası maliyet eşitsizliğine neden olacak bu uygulama ile katmerlenecek ve piyasada yeni bir kaosa yol açacaktır. Sektörün selameti ve adil rekabet koşulları için bu düzenleme geri çekilmelidir.”

EPGİS İSTASYONCULARI ÇATISI ALTINDA TOPLUYOR
 
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası EPGİS, Türkiye genelinde 250 binden fazla kişiye istihdam sağlayan dağıtım sektörünün yıllar içinde biriken sorunlarını çözmek için 2017 başında kuruldu. EPGİS'in Kurucular Kurulu’nda, İzmir’den Şanlıurfa’ya, Rize’den Batman’a, Türkiye’nin pek çok ilinden isimler yer alıyor.
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Okuyucu Yorumları8 yorum
  • 1 Oy
    TORBA Yasalar, Vergi Barışı, vb. yapılanlar ÜLKEMİZDE EKONOMİNİN İYİ OLDUĞU İÇİN mİ? ? YOKSA KÖTÜ OLDUĞU İÇİN mi? YAPILIYOR. Saygılarımla.
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  • 1 Oy
    ne zaman torba yasa duysam , aklıma tobalacılar geliyor . :) kadere kısmet
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  • 1 Oy
    lpg ler benzine göre ucuz olmakla beraber. pis kokuyor. sağlık açısından ne kadar tehlikeli bilmiyorum araştırılması lazım. yol kenarında kaldırımda yürürken taşıtlarda kullanılan lpgler dışarıya pis koku veriyor. soluduğumuz havaya ne kadar zararlı olduğu incelenmeli.
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  • 1 Oy
    böl- yönet insanları birbirine düşür ve aradan sıyrıl hala öğrenemedinizmi bizim ot oburların taktiğini
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  • 0 Oy
    TORBA YASASINDA MEMURLAR , ÇİFTÇİLER, ASGARİ ÜCRETLİLER İLE İLGİLİ ÇOK GÜZEL SAYILABİLECEK BİR ŞEY YOK.HELE MEMURLAR İÇİN HİÇ YOK.İNSANLAR İÇİNDE.YANİ ARABA ALACAKLAR, ARABASI OLANLAR İÇİNDE KÖTÜ HABERLER ÜSTÜNE KÖTÜ HABERLER.BİR GÜN BU AKARYAKIT FİYATLARI YÜZÜNDEN MİLLET İSYAN BAYRAĞINI AÇARSA ORTALIK O BİÇİM KARIŞIR. AKAR YAKIT'A ZAM DEMEK YİYECEK İÇECEK GİYECEKLERE ZAM DEMEK.AK PARTİME YAZIK OLSUN İSTEMEM. AMA BU HUSUSLAR OY KAYBETTİRİR.AMAN DİKKAT DİYORUM.
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  • 0 Oy
    milleti sömürürken iyide mesele kendi aranızda paylamaya gelince birbirinize böyle düşüyorsunuz tıpkı akp ve feto ilişkisi gibi
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  • 0 Oy
    Hepiniz aynısınız bu gün dolar artsa ertesi gün Benzine Mazota yansıyo.tanklarınızdadi milyonlarca litre akaryakıtı da zamlıyosunuz.Önce onu satın yeni partiyi güncelleyin.Yazıktır vatandaşa gelen vuruyo giden vuruyo.
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  • 0 Oy
    arac yasıyanlıs dogru degıl16 yaş nedır 25 yaşnda araclar calışyor ?
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