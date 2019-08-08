FİNANS

Akaryakıtta çifte indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 34 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 18 kuruş indirim yapılacak

Akaryakıtta çifte indirim

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 34 kuruş, benzinde ise 18 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,01 liraya, İzmir'de 6,43 liradan 6,09 liraya inecek.

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 6,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,59 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,70 liradan 6,52 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

KAYNAK:AA

Artık oraya oturmak yasak! İşte cezasıArtık oraya oturmak yasak! İşte cezası
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttıMerkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
CHP'den 'bayram ikramiyesi' açıklamasıCHP'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin zam

En Çok Okunan Haberler

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Tarlada 4 lira, pazarda 16 lira

Tarlada 4 lira, pazarda 16 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

CHP'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması

CHP'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması

'Kaliteli bir baklava 60 TL’den ucuz olamaz'

Bayram öncesi uyarı geldi! Bu fiyattan ucuz ise sakın almayın

Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu

2 bin 500 TL'den alınacak!

Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu'ndan iş birliği

Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu'ndan iş birliği

Afyonkarahisar'da üretilen meyve konsantreleri ABD sofralarında

Afyonkarahisar'dan ABD sofralarında

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.