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Akaryakıtta çiftte indirim bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

Akaryakıt fiyatlarında bir indirim haberi daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 34 kuruş, benzinde 18 kuruş indirim bekleniyor.

Akaryakıtta çiftte indirim bekleniyor

Türkiye’de, akaryakıt pompa fiyatları; dolar kuru, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyat hareketlerine göre belirlenerek pompaya yansıtılıyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 18, motorinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim bekleniyor.

DÜN BENZİNİN LİTRE FİYATINA 28 KURUŞ İNDİRİM GELMİŞTİ

Önceki gece benzinin litre fiyatına 28 kuruş indirim yapılmıştı. Son indirimle birlikte 2 günde benzinin litre fiyatı toplam 46 kuruş düşmüş olacak.

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benzin motorin indirim akarayakıt

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