'Akaryakıtta fırsatçılık yapanlar deşifre edilmeli'

Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki indirimin bazı bayilerce pompaya yansıtılmadığını savundu.

Bunun fırsatçılık olduğunu dile getiren Yaşar, "7 liralara çıkan döviz 5 küsurlara inmesine rağmen aradaki farktan istifade edenler var." ifadesini kullandı.

Fırsatçılara göz açtırılmaması gerektiğini söyleyen Yaşar, şöyle devam etti:

"Akaryakıt fiyatları dövizle bağlantılı olduğu için çıkıyor ancak inmiyor. İnmemesinin sebebi çeşitli mallarda olduğu gibi maalesef fırsatçılık. Mutlaka devletin buna bir çözüm bulması, bu fırsatçıları deşifre etmesi gerekiyor. Hala fırsatçılıklarını devam ettirerek akaryakıtta indirim yapmayanlara sivil toplum kuruluşları olarak itiraz ediyoruz."

Yaşar, vatandaşların indirimi pompaya yansıtmayanları yetkililere bildirmesi gerektiğini dile getirdi.

Ali Ufuk Yaşar ekonomide yaşanan gelişmelere değinirken de şunları kaydetti:

"Biz Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanması noktasında çağrılarımızı yineliyoruz. Bu konuyla alakalı mutlaka toplanmalı, mevcut ekonomik durum ve sonuçlarına dair ortak birtakım bildirimleri deklare edebilmeliyiz. Ekonomik koşullarının iyileştirilmesinde, konunun çözüm odaklı değerlendirilmesi gerekir. Bu konuda çeşitli önerilerimiz var. Üretici olarak beklentimiz, piyasanın döndürülebilmesi, çarkın çevrilebilmesi için çalışanlarımızın hak ve menfaatleri artırılarak, özellikle asgari ücret üzerine zam konuşulması." KAYNAK:AA

