FİNANS

Akaryakıtta fiyatları etkileyecek marj artış talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.07.2018 09:24 | Son Güncelleme

Akaryakıtta, 17 Mayıs’tan bu yana 'eşel mobil' uygulamasıyla fiyatlar sabit tutuluyor. Petrol ya da döviz kurunda yaşanan artışlar Özel Tüketim Vergisi’nde yapılan ayarlamayla pompaya yansıtılmıyor. Akaryakıt sektörü, ürünlerin temininden son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar maliyet ve karlarını içeren marjlarında artış istiyor.

Akaryakıtta fiyatları etkileyecek marj artış talebi

Habertürk muhabiri Olcay Aydilek'in aktardığı habere göre; bu uygulama devam ederken, akaryakıtta fiyatları etkileyebilecek önemli bir talep gündeme geldi. Akaryakıt sektörü, ürünlerin temininden son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar maliyet ve karlarını içeren marjlarında artış istiyor.

Sektör, bu konudaki talebini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na da iletti. Sektör kaynakları, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’dan randevu istediklerini belirtti. Kaynaklar, “Nakliye, işçilik ve cari harcamalarımız arttı. Marjlarda düzenleme yapılmalı” dedi.

EPDK, akaryakıt dağıtım şirketleri ile bayi marjlarını belirlerken referans ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’ya bakıyor. Kurum, bu ülkelerin ortalamasını alarak, Türkiye’deki marjların belli bir düzeyde oluşmasını sağlıyor. Halen, dağıtım şirketi ve bayi payı litre başına benzin ve motorinde toplam 55-60 kuruş düzeyinde seyrediyor. Marj artışı benzin ve motorinde zam anlamına geliyor.

PARTNERVera anneanneye emanetVera anneanneye emanet
Dolar ve euro tarihi rekorunu yenilediDolar ve euro tarihi rekorunu yeniledi
Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin yeni bakanlarının ne kadar maaş alacağı belli oldu! İşte patron bakanların maaşları!Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin yeni bakanlarının ne kadar maaş alacağı belli oldu! İşte patron bakanların maaşları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin akaryakıtta ÖTV petrol

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

Akaryakıtta fiyatları etkileyecek marj artış talebi

Akaryakıtta fiyatları etkileyecek marj artış talebi

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 67 yorum
Evet arkadaşlar doların yükselişi ile yeni hükumetimiz icraatlarına başladı bundan sonra gelsin zamlar gitsin mallar. Oy atan arkadaşların umarım gelecek günler için birikimleri vardır. Çünkü o birikimleri yeme zamanları gelmiştir.
@pdks başkası gelse ne yapacak dolar 1 tl mi olacak boş boş konuşma
baska biri gelseydi basa yine ayni zam olacakti dolar yukseldi diye mazota veya benzine indirim yapacaklarinimi saniyorsunuz siz herseyde oyu verdiniz bu durumu duktuk diyenlerdensiniz
@pdks başkasi varken dolar 1.50 idi suan 5 e gidiyor bu ulkeyo baskasi bu hale getirmedi oy attiklariniz getirdi malesef
@ibrahim_karasahin_1991 Başkası gelse o dolar 4 liranın altıydaydı şuan. Çünkü o başkaları üretim üzerine konuşuyor olacaktı bunlar hala boş konuşuyorlar, çünkü eşe dosta bakanlık vermekle kurtulmaz bu ülke.
@saban_yilmaz_1992 bu hale getiren kimdi. Sizin fanatikçe oy verdiğiniz parti ve adam. Hala aynı kafa başkası gelse ne olacak? Ne olacağı değil mesele, bu duruma getiren kim ve hala buna sebep olanı başa getiriyor olma acizliğiniz.
@ibrahim_karasahin_1991 bu duruma getiren kim? 16 senedir kim yönetiyor
@saban_yilmaz_1992 yeni gelen belki bir şey yapamazdı çünkü bu günün sorumlusu ülkeyi 16 senedir tek başına yönetenler
@pdks zaten bu zamlarin sebebi eski chp hukuleti herseyi sattilar yediler ictiler akp napsin mecbur zam yapacak
özellikle çiftçinin mazotu 15 olmalı,özel kullanım mazot 2,5tlye düşmeli.
@uruskocaoglubasat_2016 bence çiftçiliğe gerek yok kakmalı patetes suriyeden prinç kanada rusya et sırbistandan karpuz iran çiftçiye ne gerek var gelin istanbula beton yiyin
Almanya'da 1 litre benzin 1,25 Euro yani kendi para değerlerine göre 1 lira 25 kuruş marjı carı curtu hepsi içinde Türkiye'de bu fiyat yedi lira yani her bir Türk vatandaşı alman vatandaşından yedi kat daha pahalı benzin kullanıyor ve buna rağmen ALMANYA BİZİ KISKANIYOR. EYYYY MONTESQUIEU ne güzel laf etmişsin be adam :"her millet layık olduğu idareyi bulur.."
arkadaş şunu 10 lira yapın sizde kurtulun bizde kurtulalım..
10 lira yapında hepimiz rahatlayalım valla pamuk gibi olalim.
Hadi 100 olsun ipek gibi olalım.
Ne kadar fazla zam yaparsanız o kadar iyi olur.çünkü bu millete müstehak.hele hele akp ye oy veripte sonradan bağıranlara ne güzel oluyor.bize giren sizede giriyor.nede güzel oluyor.
allahın izni ile yüzde 52 zam istiyoruz ..
seçim bitti basın zammı
secımın acısı cıkacak tabııkı
ben zaten hep 50 liralık alı.. şaka şaka battık biz.
BİZİM İÇİN FARK ETMEZ DEVLET 10 TL YAPSA HAKKIDIR. YOLA DEVAM DURMAK YOK.
seçim bitti, geçirebilirsiniz.
yani marj falan ?
herşey pahalansın hiç nir şey yerinde durmasın ama işçi maaşı çalışan maaşı aynı yerinde saysın açlık kapıya dayanmış haberimiz yok????
16 yılın ham meyveleri yiyin gari
BİRAZ DAHA SIKIN DİŞİNİZİ...
EKONOMİ PATLAMAMAK İÇİN ZOR TUTULUYOR. DIŞ BORÇ ARTMIŞ ÜLKE ÜRETİM YERİNE TÜKETİM ARTIYOR DOLAR EURO KONUŞMAYA GEREK YOK SONUMUZ HAYROLA
bir kenarda birikmişim vs yok yarın çoluk çocuğum aç kalsın ilk sebep olanların evinden başlıyacam götürmeye:) öyleya ülkeyi bu hale düşürdüyseniz bize bakacaksınız zengin zaten zengindi bizim suçumuz neydi limon 10tl dolar 4,90 domates6 patates 4 sogan 7 hani istikrar daha ne kadar beklicez neyiniz eksik 600 vekili niye seçtik ülke 10 kişinin elinde dönecekse...Eylül Ekim gibi büyük kriz öngörüyorlar niye hiçbir yetkili açıklama yapmıyor halaniye bu lüks şatavat devam ediyor ekonomik zordaysak niye halen tüketim hatsafada şu başımısdakiler ne zaman tasarufa geçecekler.
vay anasını telep edilmişmiş.e tamam devlet vergisini azaltsın .ama olmaz vatandaş keriz ya vur beline kazmayı.yakında şöle haberler görücez vatandaş benzine zam olsun istiyor bizde yaptık.inanırmı türk halkı ..hemde nasıl
Eee artık eskiye dönmek şart oldu al bir çift beygir yola devam
haydi bir daha. bir daha bir daha....
yapıştır ses gelsin az bu zamlar yetmez benzin 10 mazot 9 soğan 8 tl olsun
@norsdramus aynen kardeşim parası olan alsın kullansın yesin yaşasın parası olmayan ne b.k yerse yesin müstehaktır.
BU DÜNYADA BİZİM KADAR KERİZ DÜDÜKLENEN MİLLETLER VARMI ACABA !!!!!!
bence lt fiyatı 5$ olmalı, ödemeler de anlık kur üzerinden olmalı!
Geç kaldınız.
daha ne zammından bahsediyorlar. Verdikleri vergilerden bir değişiklik olmadığı halde çakallık yapıyorlar.
isterse litresi 20 tl olsun. ben zaten her hafta 100 TL'lik yakıt alıyorum
yola devam az bile
Geçen bi akp liye söyledim galiba zam gelecek. Bana ne desin.. Benim arabam az yakıyor.
ülkenin hali yaz günü domates 5 lira soğan patates biliniyor alkol sigaraya giydirdi şimdide akaryakıta yol yapıyorlar..normal bir ilkokul çocuğuda bu şartlarda maliye bakanlığı yada başkanlık yapabilir xam ya götür..yobaz akp türkiyesi..götürende onlar aileleri yandaşları..ülkede hırsuzda değişmedi..
Bu fiyatlara yapmak istemiyorlarsa bıraksın yapmasınlar. Yapacak kişiler illaki çıkar
Bu akaryakit sektorude yillardir bi doymadi ya.Iligimizi kuruttunuz be
Yer gök araba oldu. Bu duruma zam iyi gelir. Hem de geciktirilen zamlar da eklenmeli. Doyumsuz sektöre bu yakışır.
HARAM EDİN KARDEŞİM HAKKINIZI BU DURUMA GETİREN SEÇMENLERE.BU TARZ HABERLERİN ALTINA YORUM BİLE YAPMIYORLAR BEN HAKKIMI HELAL ETMİYORUM
brnim araba dizel az yakiyor zaten sikinti yokk
tabi yaa seçim bitti basın zammı
seçim nasıl olsa bitti
Yapın hemi de öyle böyle değil 9-10 lirayı bulsun.. millet o kadar memnun ki halinden.. 10 tl olmazsa hatırım kalır. gücenirim. olsun ki bir daha ben de oy vereyim bunlara...
BİZE HERŞEY MÜSTEHAK??????????????????????????????????????????????*
Tabi zam olacak ne demek geç bile kaldı biz onu çok evvel bekliyorduk.gözlerimiz yollarda kaldı.Bunu vatandaş istedi yapacak birşey yok.
Diğer Haberler
Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı

İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı

Doğuş Grubu'ndan, hisse satış açıklaması

Doğuş Grubu'ndan, hisse satış açıklaması

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

Patates fiyatına 'yazlık hasat' freni

Patates fiyatına 'yazlık hasat' freni

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.