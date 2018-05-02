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Akaryakıtta ÖTV indirimi Ankara'da masaya yatırılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2018 09:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'in, akaryakıtta ÖTV indirimine gidilebileceği yönündeki açıklaması, sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılanmıştı. Hafta başında Ankara'da yapılacak kritik toplantıda konu masaya yatırılacak.

Akaryakıtta ÖTV indirimi Ankara'da masaya yatırılıyor

Petrol sektörünün önde gelen dağıtım şirketleri ve yöneticileri, Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Adnan Ertürk ile bir araya gelecek. Toplantıda, madeni yağ sektöründeki teminatlar ve petrol sektörünün vergi ve mali konulardaki bazı sıkıntılarının yanı sıra akaryakıtta ÖTV indirimi de konuşulacak.

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, kaynaklar sektör olarak akaryakıtta vergi indirimini desteklediklerini, bu konuyu hem enerji yönetimine hem de Maliye Bakanlığı yetkililerine her görüşmelerinde ilettiklerini belirterek, “Vergi indirimi, kaçak ya da kayıt dışıyla mücadeleyi güçlendirir, önemli bir etkide bulunur. Kaçağı ve kayıt dışını azaltır. Yüksek vergi ve yüksek fiyatın, kaçağı ya da kayıt dışılığı da teşvik eden bir yanı olduğu herkesin malumu” diye konuştu.

DOLAYLI VERGİLERİN YÜZDE 26’SI

Kaynaklar, akaryakıt dağıtım sektöründe, ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergiler yoluyla sağlanan kamu gelirlerinin son 3 yılda yüzde 9 artışla yaklaşık 75 milyar liraya çıktığını, toplam ÖTV ve KDV gelirlerinin yaklaşık yüzde 26’sını akaryakıt dağıtım sektöründeki dolaylı vergilerin oluşturduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
benzin fiyatı akaryakıtta ÖTV

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
BU GUNE KADAR NERDEYDINIZ ACABA TABII KOLTUK SALLANIYOR SIRF KENDI KOLTUK SEVDANIZ İÇİN BU YAPILANLAR MİLLETİ DÜŞÜNDÜGÜNÜZDEN DEGİL AMA 24 HAZIRAN DA TURKİYE ÇOK İYİİİ OLACAK
seçime kadar 25-30 kuruş indirirler. Seçimden sonra fazlasıyla bindirirler. Durmak yok zamma devam...
24 hazirana kadar düşürün gitsin önemli değil. bu tarihten sonra zaten 8,5 tl. aşağı almayacaktır. o zaman toplu düzenleme yaparsınız. şura vatandaş 2 ay indirim var diye sevinsin garibanlar.
Seçimden sonra birden geçirecekler. Şimdi milleti kandırıyorlar
hiç bişey çıkmaz. devlet bütün kaynakları kurutup tek kaynak burası kaldı paranın aktığı.
secim yaklastıya yersen insanları aptal yerine koyuyorlar size ancak makarnacılar inanır
seçim öncesi baya bir indirim sonrasını düşünemiyorum bizim akıllı milletimiz bunlara kanıp oylarını gene verirse sonumuz ne olur bilemem 10 TL'ye akaryakıt alırız diye düşünüyorum bu açıkların kapanması için ek vergi ve yükümlülükler kesinlikle gelecektir
aman aman istemez 10 kuruş indirecekkler 30 kuruş bindirecekler yarın hükümetin yeni proje kapsamı böyle çünkü daha önce neden indirimden bahsedilmiyordu seçim yaklaştı tabi bu milleti nasıl bir daha kandrırız diye daha çok proje üretir bunlar
Şimdi indirin biraz seçimden sonra bindirirsiniz
dağ fare doğurmasın.10 kr indirim gibi.yap şöyle 1 tl vatandaş bayram etsin
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