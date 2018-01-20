FİNANS

Akaryakıtta vergi indirimi talebi

20 Ocak 2018 12:22

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Benzin ve motorine zam yapmak yerine vergiler yüzde 10 oranında indirime gidilmelidir. İndirim piyasaları ve halkı rahatlatacaktır" dedi.

Akaryakıtta vergi indirimi talebi

 Mazotun litre fiyatının son zamlarla 5TL’ye, benzinin ise 6 liraya dayandığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken vergi indirimi talep etti.

 
Palandöken "Benzin ve motorine yapılan son zamlar taşımacı ve nakliyeci esnafımızı zor durumda bırakıyor. Bir litre benzin üzerinde yüzde 61,17 ÖTV-KDV payı var. Fiyatlara zam yapmak yerine vergiler yüzde 10 oranında indirime gidilmelidir. İndirim piyasaları ve halkı rahatlatacaktır" diye konuştu.
 
"EN BÜYÜK MALİYET MAZOT"
 
Taşımacı esnafının en büyük maliyetinin motorin olduğunu söyleyen Bendevi Palandöken, "Taşımacı esnafımızın mazot fiyatlarıyla baş edecek durumu kalmadı. Taşımacılık faaliyeti ile uğraşan bir esnafın bu fiyatlarla para kazanması çok zor. Taşımacılık yapan taksici, dolmuşçu, kamyoncu, halk otobüsçünün kazancı akaryakıt ve yedek parçaya gidiyor. Benzin ve motorindeki vergilerin yüzde 10 oranında düşmesi ile piyasalar rahatlar. Vatandaşların ve dar gelirlilerin yaşam kalitesi artar. Mazot ve benzindeki vergi oranları mutlaka aşağı çekilmeli. 2012 Haziran ayında 3,62 TL olan mazotun litre fiyatı bugün 5 lirayı geçerken, benzinin fiyatı ise 6 TL’ye dayandı. Ülkede mazot kullanımı arttıkça mazota yapılan zamlarda artıyor. Maliyetlerin hızla arttığı bir ortamda şoför esnafımızın ödemek zorunda olduğu gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, zorunlu trafik sigorta primleri düşünüldüğünde, gece gündüz yollarda direksiyon sallayan nakliyeci esnafının mesleki faaliyetini sürdürmekte ne kadar zorlandığı aşikardır" ifadelerini kaydetti.
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