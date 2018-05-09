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Akaryakıtta zam beklenirken, sürpriz indirim geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.05.2018 09:24 | Son Güncelleme

Dolar ve petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle akarayakıtta zam yapılması beklenirken, fiyatlarda dağıtım bayilerinin ve dağıtıcıların kar oranları üzerinden indirim yapıldı. Benzinin litre fiyatında 2-5 kuruş arası indirim yapılırken, motorinde ise indirim 5-10 kuruşu buldu.

Akaryakıtta zam beklenirken, sürpriz indirim geldi

Benzinin litre fiyatında bugünden geçerli olmak üzere ortalama 5, motorinin litre fiyatında ise 7 kuruşluk indirime gidildi.

Akaryakıt şirketlerinden edinilen bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 6,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,07 liraya geriledi. Benzinin litresi İstanbul'da 6,06, liradan 6,01 liraya, İzmir'de 6,08 liradan 6,03 liraya düştü.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,63 liradan 5,56 liraya, İstanbul'da 5,58 liradan 5,51 liraya, İzmir'de 5,62 liradan 5,55 liraya indi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 14 Nisan'da ortalama 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 13 Nisan'da 13 kuruş zam yapılmıştı.

Bu arada Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), akaryakıtta katkılı ürünlerin fiyatlarının eşitlenerek, son indirim için önemli ölçüde imkan sağlandığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
benzin fiyatı akaryakıt dolar kuru

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
gostermelık mıllet tepkı vermesın dıye doların benzını etkılemıyormus gıbı etkılemek ıcın 10 gun sonra gorucem nasıl zam yaptıklarını
Büyük zam kapıda indirim yaptıklarına göre bindirme sağlam olacak
la fontaine den masallar....
Sıkıysa dolar ile euro yu düşürün
la fontaine den masallar.....
yazıklar olsun sahtekar herifler dolar çıktı petrol çıktı hani otomatik oluyordu bu zamlar seçim olunca tabi manuel e döndünüz.
seçim olmasaydı nasıl olurdu acaba?
ÇOK İNDİRİM YAPILMIŞ CANIM FİYATLAR ÇOK YÜKSEK BÖYLE GİDERSE ARABA KULLANMAYI BIRAKICAZ EMİN OLUN.
Büyük zamın habercisi
tutun bakalim tutun nereye kadar tutacaksiniz secimden sonra gorrum ben o zammi ankarali namigin dedigi gibi yaşlaninca gorücem kocum ben seni bulursunda yersin balı reçeli
Ahhh seçim , sen nelere kadirsin??? Gerçi seçim sonrası bindirimde sınır tanımayacaklar ama milletimizi balık hafızalı gördükleri için o grup seçmen üzerine oynamaya devam ediyorlar.Ama bizce TAMAM artık....
ne güzel 4.5 tl iken çok hapalı dediğimiz benzini 5 ay içimde 6.20 tl yaptınız şimdi 5 kuruş indirdiniz. vaaaaaaaaaaay anasını beeeeee
Arkadaşlar inanın gözlerim doldu devletimiz bizi ne çok düşünürmüşte haberimiz yokmuş.Akaryakıttaki vergi yükünü düşürme 15 kuruş zam yap sonrada göstermelik 5 kuruş indirim,arkasından yine zam geleceğinin habercisidir bu indirim.
Seçimden sonrada bu şekilde indirimler devam ederse Allah razı olsun deriz ;) Ama zam haberleri cok geçmeden başlarsa verrrr mehteri... :)
döviz kurundan yükseliyor anladıkta. ham petrol varil fiyatı yarı yarıya düşse bile hiç bu orada bir indirim yansımıyor ?
T A M A M mesaj alındı :)
şu seçimler 1-2 sene geriye atılsada zamsız bir hayat yaşasak
seçim etkisi herhalde şaşırmışlar demekki isteyince oluyormuş. Tamam
şu koltuk ne tatlı yaa dolar 4buçuk oldu ama bunlar indirim yapıyor
Ah sandik ahhh
24 Hazirandan sonra gelen zamları düşünmek bile istemiyorum. Bunlar seçim indirimleri.
iyi de nereye kadar yansıtılmayacak
Vallami gerçekten mi biri bana tokat atsın. Büyük zamma hazırlık yapıyorlar bence
yakındaki seçimden sonraki yüklü bindirimlerin habercisidir.10 indirdilerse 100 bindirirler. milletime hayırlı olsun
Keşke her yıl aeçim olsa.
20-25 kuruş zama 5-10 kuruş indirim valla bravo
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi: Zamları biz yapmıyoruz, sistem otomatik yapıyor Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, benzine ve mazota yapılan zamma ilişkin, “Benzin ve mazotla ilgili otomatik olarak kurulmuş olan bir sistem var, buna ne bakanlıklar karar veriyor ne hükümet karar veriyor ne de Enerji Bakanlığı karar veriyor. Gerek kur gerekse dünyadaki enerji fiyatlarıyla ilgili artış ne ise o doğrudan oraya yansıtılıyor. Otomatik olarak çalışan bir mekanizma var” dedi. 03.Kasım.2017 Neye inanacağımıza şaşırdık.
şu anlama geliyor, en yakında zaman 20 kuruş zam, anlaşıldı
1 haftaya kalmaz en az 12 kuruş zam gelir
16 kuruş zam ama indirime gelince 2-5 kuruş :) Komik ülkeyiz vesselam
80 lerdeki gibi zam yok dediklerinde kesin zam geliyordu. Allah kabul etmesin
Akp TAMAM'dab çok korkmuş anlaşılan. Bayi üzerinden insirimi yıllardır yapmadılar. Emekliye bayram ikramiyesi ülkeyi batirıyordu, şimdi sorun yok. Düşünün, muhalefetken bunları yaotıran iktidarda neler yapar? Artık deneme zamanı.
Aman hükümet öTV'yi düşürmesin de akaryakıt şirketlerinin karından, vatandaşların kesesinden alsında hükümete zeval gelmesin
mynet senden 10 lira alacağım var dün zam gelecek haberini okuyunca hemen gidip depoyu fulledim. bugün inmiş. :D
Yemleyin bakalim milleti cakallar sizi, tabi yersen !!
indirimden sonra bindirim gelir hiç merak etmeyin...
Önceki dönemlerde siyasilerden biri seçim öncesi zam yapacak kadar aptal değilim demişti.
Seçimden sonra görücez gerçek zamları
dolar yükselişte.akaryakıt düşüşte.kıyamet alameti TAMAM MI
BÜYÜK İNDİRİM !!! ARTIK TAMAM
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