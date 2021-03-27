Akbank banka kart ve kredi kart kullanan kişiler, kartlarında biriken chip paraları nasıl ve nerede kullanabileceklerini araştırıyor. Akbank'ın anlaşmalı olduğu yerlerde geçerli olan ve alışverişlerde kullanılan chip para son dönemlerde merak ediliyor. Peki, Akbank chip para nasıl kullanılır? Akbank chip para nerelerde geçerli? İşte, detaylar...

AKBANK CHİP PARA NASIL KULLANILIR?

Akbank kartın anlaşmalı olduğu yerlerde biriken chip para puanları kullanılabilmektedir. Axess üyesi olan yerlerde, pos cihazından yapılan işlemlerde kartta biriken chip paralar kullanılabiliyor. Alışverişinizde limitiniz yetersiz kalırsa veya mevcut bakiye yerine biriken chip paralarınızı kullanmak isterseniz, harcamanızı bu şekilde yapabilirsin. Ancak, Chip paralar nakit olarak kullanılmaz. Yalnızca bankanın anlaşmalı olduğu yerlerde kullanılır.

AKBANK CHİP PARA NERELERDE GEÇERLİDİR?

Akbank Chip paranın geçerli olduğu yerler şöyle:

Şok market,

Migros ,

Happy Market ,

Kipa ,

Sarıyer market,

Metro Toptan Marketler ,

BİM,

A101,

Kiler,

Carrefoursa



