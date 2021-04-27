Akbank, Garanti, Finansbank kaça kadar açık? İşte bankaların çalışma saatleri...

Koronavirüs vakalarının çoğalmasıyla beraber pek çok kurum ve işletmenin çalışma durumlarında ve saatlerinde değişiklikler yapılmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklik yaşanan bankaların güncel çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Akbank, Garanti, Finansbank kaça kadar açık?

AKBANK, GARANTİ, FİNANSBANK KAÇA KADAR AÇIK? BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ...

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Akbank müşterilerine göndermiş olduğu son bilgilendirme mesajında 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini ilan etti.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ



Garanti Bankası'nın müşterine yaptığı açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği ifade edildi.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Finansbank yaptığı açıklamada "Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyle hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır" ifadelerini kullandı.