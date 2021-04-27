Akbank, Garanti, Finansbank kaça kadar açık? İşte bankaların çalışma saatleri...

Koronavirüs vakalarının çoğalmasıyla beraber pek çok kurum ve işletmenin çalışma durumlarında ve saatlerinde değişiklikler yapılmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklik yaşanan bankaların güncel çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Akbank, Garanti, Finansbank kaça kadar açık?
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank müşterilerine göndermiş olduğu son bilgilendirme mesajında 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini ilan etti.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti Bankası'nın müşterine yaptığı açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği ifade edildi.
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Finansbank yaptığı açıklamada "Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyle hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası müşteriyle şu mesajı paylaştı: "Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amacıyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyle şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.
TÜRKİYE İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkiye İş Bankası yapılan değişikliği bu açıklama ile duyurdu: "Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz. Saygılarımızla."
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amacıyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız." denildi.
YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi Bankası müşterilerine göndermiş olduğu son bilgilendirme mesajında 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren şubelerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amacıyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız." denildi.
ING ÇALIŞMA SAATLERİ
ING bank çalışma saatleri 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeniden 09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ
HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şubelerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır" denildi.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB çalışma saatlerini "03.12.2020 itibariyle hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir" şeklinde duyurdu.
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