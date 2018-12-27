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Akbank kredi alacaklarını 3 firmaya sattı`e sattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2018 09:29 | Son Güncelleme

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 446 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını, toplam 19,4 milyon TL bedel karşılığında sattı.

Akbank kredi alacaklarını 3 firmaya sattı`e sattı

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 446 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını, toplam 19,4 milyon TL bedel karşılığında sattı.

Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankamızın takipteki kredi alacakları portföyünün 446 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 19.4 milyon TL bedel karşılığında Arsan Varlık Yönetim A.Ş., İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'den oluşan 3 firmaya satılmıştır"

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