FİNANS

Akbank sendikasyon kredisine rekor talep geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

Akbank, 356 milyon dolar ve 303 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan 700 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.

Akbank sendikasyon kredisine rekor talep geldi

Akbank, uluslararası piyasalardan 700 milyon dolar karşılığı 356 milyon dolar ve 303 milyon euro olmak üzere iki dilimli 367 gün vadeli sendikasyon kredisi temmin etti.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada kredinin maliyetinin dolar ve euro kısımlar için sırasıyla Libor artı yüzde 2.50 ve Euribor artı yüzde 2.40 olduğu belirtildi.

Akbank'ın TL'de geçen Ağustos'taki sert değer kaybının ardından 367 gün vadeli 980 milyon dolar karşılığı sendikasyonunda maliyetler bir önceki seneye göre 140 paz puan artmış; 285 milyon dolar tutarındaki dilim için Libor artı 275 baz puan (bp), 591 milyon euro tutarındaki dilim için Euribor artı 265 bp olmuştu.

KAYNAK:REUTERS

Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!
KOBİ alacak sigortasında değişiklik KOBİ alacak sigortasında değişiklik
Türkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler! Bu sektördekiler işsiz kalmıyorTürkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler! Bu sektördekiler işsiz kalmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akbank sendikasyon kredisi

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu: Gümrüklerde tüm işlemler elektronik yapılacak

Bakan duyurdu!Tüm işlemler elektronik yapılacak

Market raflarındaki bal fiyatlarına tepki

9 TL'ye alıp 50 TL'ye satıyorlar

KOBİ alacak sigortasında değişiklik

KOBİ alacak sigortasında değişiklik

Türkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler! Bu sektördekiler işsiz kalmıyor

Türkiye'de istihdam oranı en yüksek meslekler! Bu sektördekiler işsiz kalmıyor

Milyonları ilgilendiren karar; istifaya zorlanan işçiye ihbar tazminatı da ödenecek

Milyonları ilgilendiren karar; istifaya zorlanan işçiye ihbar tazminatı da ödenecek

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.