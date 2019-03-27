Akbank sendikasyon kredisine rekor talep geldi

Akbank, uluslararası piyasalardan 700 milyon dolar karşılığı 356 milyon dolar ve 303 milyon euro olmak üzere iki dilimli 367 gün vadeli sendikasyon kredisi temmin etti.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada kredinin maliyetinin dolar ve euro kısımlar için sırasıyla Libor artı yüzde 2.50 ve Euribor artı yüzde 2.40 olduğu belirtildi.

Akbank'ın TL'de geçen Ağustos'taki sert değer kaybının ardından 367 gün vadeli 980 milyon dolar karşılığı sendikasyonunda maliyetler bir önceki seneye göre 140 paz puan artmış; 285 milyon dolar tutarındaki dilim için Libor artı 275 baz puan (bp), 591 milyon euro tutarındaki dilim için Euribor artı 265 bp olmuştu.

KAYNAK:REUTERS

