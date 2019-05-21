Akçaray, tüm zamanların rekorunu kırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’nin işletmesini yürüttüğü Akçaray tramvayı, rekorlarına bir yenisini daha eklemeyi başardı. Ayda ortalama 1 milyon yolcu taşıyarak daha önce rekor kıran Akçaray, yeni istasyonların açılması ile birlikte rekorunu 1 milyon 200 bine yükseltti. Açıldığı günden bugüne vatandaşlar tarafından memnuniyetle kullanılan tramvay, yapılan hizmetin yerinde olduğunu kanıtlarken vatandaşların tercih ettiği birinci toplu taşıma aracı haline geldi.

18 tramvay ve 14 istasyon ile vatandaşlara 06.00–24.00 arası hizmet veren Akçaray, günlük en fazla yolcu sayısını 41 bin 625’ten 47 bin 790’a çıkardı. Haftalık en fazla yolcu sayısını da 253 bin’den 273 bin 300’e çıkararak rekor tazeledi. Gidiş dönüş günlük 304, haftalık 2 bin 14 ve aylık 9 bin sefer gerçekleştiren Akçaray, Kocaeli’nin simgesi haline gelerek vatandaşları memnun etmeyi başardı. İki uç istasyon olan Otogar ve Eğitim Kampüsü istasyonu arası yolculuk süresi ortalama 35 dakika sürüyor. Akçaray vatandaşların ulaşımını hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde sağlayarak tercih edilen toplu taşım aracı oldu.