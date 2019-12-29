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  4. Akfen Holding iki yılda Türkiye’ye 6,8 milyar TL yatırım yaptı

Akfen Holding iki yılda Türkiye’ye 6,8 milyar TL yatırım yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 11:21 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli yatırım gruplarından Akfen Holding, 2017 yılı sonunda açıkladığı iki yıllık yatırım paketini, hedefinin yüzde 28,5 üzerine çıkarak, başarıyla tamamladığını duyurdu.

Türkiye’nin önemli yatırım gruplarından Akfen Holding, 2017 yılı sonunda açıkladığı iki yıllık yatırım paketini, hedefinin yüzde 28,5 üzerine çıkarak, başarıyla tamamladığını duyurdu. Holding, iki yıllık dönemde 2019 yılı sonuna kadar toplam 6 milyar 791 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirirken, 5 bin 523 kişiye de ek istihdam sağladı.

Türkiye’nin önemli yatırım gruplarından Akfen Holding, 2017 yılında açıkladığı iki yıllık yatırım paketi hedefinin yüzde 28,5 üzerinde tamamladığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; 2017 yılı sonunda 2018-19 yılı yatırım paketi olarak 5 milyar 283 milyon TL yatırımla 2 bin 345 kişilik ek istihdam oluşturacağını duyuran holding, bu dönem yatırımlarını hedefinin yüzde 28,5 üzerinde tamamladı. Holding, 2018-19 yıllarının tamamındaki iki yıllık sürede farklı alanlarda toplam 6 milyar 791 milyon TL’lik yatırıma imza attı. Yatırımlara 5 bin 523 kişiye ilave istihdam sağlandı.

Yerli ve yenilenebilir enerji alanında dev portföye ulaştı
Yapılan bilgilendirmede; Akfen, 2018-2019 yıllarını kapsayan iki yıllık süre içerisinde Kastamonu Gökırmak Bakır Madeni, Eskişehir Şehir Hastanesi, Bulvar Loft konut projesi, Isparta Öğrenci Yurdu ve Kütahya Öğrenci Yurdu projelerini tamamladı. 2020 yılına kadar 1000 MW’lık portföye ulaşma hedefiyle yerli ve yenilenebilir enerjide yatırımlarını sürdüren holding, Akfen, Yenilenebilir Enerji şirketi ile önemli bir rekora imza attığı belirtildi. Akfen, tamamı yerli ve yenilenebilir olmak üzere iki yıllık dönemde 367 MW toplam gücünde 2 hidroelektrik santrali, 6 güneş santrali ve 4 rüzgâr santrali ile toplamda 12 yenilenebilir enerji santralini tamamladı.
Bu kapsamda 2018 yılında Giresun Çalıkobası HES, Van Omicron Engil ve Erciş GES, Konya Yaysun, ME-SE, MT Doğal GES enerji santralleri, 2019 yılında ise Çanakkale Kocalar, Üçpınar, Hasanoba RES, Denizli RES, Artvin Çiçekli HES ve Van PSİ GES projeleri tamamlanarak enerji üretmeye başladı.

"Ülkemize yatırıma durmadan devam edeceğiz"
2018-2019 yılları yatırım paketi sonucunu değerlendiren Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, ’yatırıma devam’ mesajı verdi. Hamdi Akın, şunları söyledi: "2018 ile 2019 yılları arasında 5 milyar 283 milyon TL yatırım yapacağımızı açıklamıştık. Bugün geldiğimiz noktada tamamını Türkiye’de hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla sözümüzde durduğumuzu ve 6 milyar 791 milyon TL yatırım gerçekleştirdiğimizi gururla ifade ediyorum. Şartlar ne olursa olsun, Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenle ülkemizde yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz."

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