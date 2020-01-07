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  4. Akfen Holding'de üst yönetim değişikliği

Akfen Holding'de üst yönetim değişikliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın, CEO olarak atandı

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding'de, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın, Üst Yönetici (CEO) olarak atandı.

Akfen Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Akfen Holding Yönetim Kurulu'nun 6 Ocak tarihli kararı ile CEO İbrahim Süha Güçsav'ın şirketten emeklilik dolayısıyla ayrılması talebinin kabulüne karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'inci maddeleri çerçevesinde düzenlenen, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen şirketimiz Yönetim İç Yönergesi kapsamında temsil ve ilzama yetkili olmak üzere 3 yıl süreyle, bağlı ortaklığı bulunduğumuz Akfen Altyapı Holding AŞ'nin halen Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luğu görevini de yürüten şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın'ın şirket CEO'su olarak atanmasına, atamanın ticaret siciline tescil ve ilanı için gereken iş ve işlemlerin yapılmasına ve İbrahim Süha Güçsav'ın Akfen Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak görev yapmasına karar verilmiştir." denildi.

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Akfen Holding KAP yönetim değişikliği

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