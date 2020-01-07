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  4. Akfen Holding’in yeni CEO’su Selim Akın oldu

Akfen Holding’in yeni CEO’su Selim Akın oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

Akfen Holding Yönetim Kurulu’nun 6 Ocak tarihli kararı ile Grubun CEO’luğunu yürüten İbrahim Süha Güçsav’ın emeklilik dolayısıyla ayrılması talebinin kabulüne karar verilirken, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın aynı zamanda Akfen Holding’in yeni CEO’su olarak atandı.Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding’in üst yönetiminde görev değişimi yaşandı.

Akfen Holding’in yeni CEO’su Selim Akın oldu

Akfen Holding Yönetim Kurulu’nun 6 Ocak tarihli kararı ile Grubun CEO’luğunu yürüten İbrahim Süha Güçsav’ın emeklilik dolayısıyla ayrılması talebinin kabulüne karar verilirken, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın aynı zamanda Akfen Holding’in yeni CEO’su olarak atandı.

Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding’in üst yönetiminde görev değişimi yaşandı. Akfen Holding Yönetim Kurulu’nun 6 Ocak tarihli kararı ile Grubun CEO’luğunu yürüten İbrahim Süha Güçsav’ın emeklilik dolayısıyla ayrılması talebinin kabulüne karar verildi. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın, aynı zamanda Akfen Holding’in yeni CEO’su oldu.
İbrahim Süha Güçsav ise gelecek dönemde Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak görev yapacak.

“2020 yılında altyapı projelerine yatırım yapmaya devam edeceğiz”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akfen Holding CEO’su Selim Akın, yeni dönemde Akfen Holding olarak yatırımlara devam edeceklerinin mesajını verdi. Akfen Holding olarak 2018 ile 2019 yılları içinde 6,8 milyar TL yatırımla 5 bin 523 kişiye ilave istihdam sağladıklarını ifade eden Selim Akın, “Akfen Holding’in kurulduğu 44 yıldan bu yana her dönemde yatırımlarımıza aralıksız devam etmenin gururunu yaşadık. Gelecek dönemde de önümüze koyduğumuz hedeflerimizi yakalarken, 2020 yılında altyapı projelerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Akfen’in yatırımcı genlerine uygun olarak fırsat gördüğümüz yeni alanlarda da yatırım yapmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Selim Akın kimdir?
2006 yılında İngiltere’nin Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Selim Akın, aynı yıl Türkiye’ye döndükten sonra iş hayatına Akfen Holding Muhasebe Departmanı’nda başladı. Selim Akın, daha sonra Akfen Holding’in Proje Geliştirme ve Finansman Departmanları’nda görev yaptı. Akın’ın görev aldığı başlıca projeler; Araç Muayene İstasyonları’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Akfen Holding’in halka arz ve tahvil ihracı oldu. Halen Akfen Altyapı Holding ve Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Selim Akın, artık Akfen Holding’in CEO’luğunu da yürütecek.
Türkiye Genç İşadamları Derneği yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ticaret Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Selim Akın’ın, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) üyelikleri de bulunuyor. Akın aynı zamanda 2018 yılından bu yana DEİK temsilciliği görevini de üstleniyor.

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