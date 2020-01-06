FİNANS
  4. AKİB yaş meyve sebze ihracatında lider

AKİB yaş meyve sebze ihracatında lider

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2019 yılında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının 2 milyar 260 milyon dolara ulaştığını, aynı dönemde Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı bölgede 1 milyar 94 milyon dolarlık ihracat performansı sergilediklerini belirtti.

AKİB yaş meyve sebze ihracatında lider

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2019 yılında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının 2 milyar 260 milyon dolara ulaştığını, aynı dönemde Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı bölgede 1 milyar 94 milyon dolarlık ihracat performansı sergilediklerini belirtti. Toplam yaş meyve sebze ihracatından yüzde 48’lik paya sahip olduklarını vurgulayan Sin, “AKİB, Türk yaş meyve sebze kalitesini 2019 yılında da tüm dünyaya başarıyla tanıttı” dedi.
Yaş meyve sebze sektörünün milli ekonomiye net döviz girdisi sağladığını vurgulayan Başkan Sin, “Aralık ayında ülkemiz yaş meyve sebze ihracatında yüzde 24 artış yakalayıp, 350,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Birliğimiz yüzde 33’lük artış kaydedip, 201,2 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi” diye konuştu.
Aralık ayında yaş meyve sebze ihracatında narenciyenin 196 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığını kaydeden Başkan Sin, taze sebze ihracatının 99,41 milyon dolar, taze meyve ihracatının 53,14 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Başkan Sin, Aralık ayında en çok ihraç edilen ürünün yüzde 60 artış ve 123 milyon dolar değer ile mandarin olduğunu, bu meyveyi sırasıyla domates, limon, portakal ve nar ürünlerinin takip ettiği bilgisini verdi.
Aralık ayı yaş meyve sebze ihracatını ülkelere göre yorumlayan Başkan Sin, “Rusya Federasyonu, yüzde 45 artış ve 135 milyon dolar ile en çok yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülke oldu. Rusya’yı 43,2 milyon dolar ile Ukrayna, 18,56 milyon dolar ile Romanya izledi” dedi.

Yaş meyve sebze sektörünün 2019 ihracatı 2,26 milyar dolar
Türkiye’nin 2019 yılı yaş meyve sebze ihracat rakamlarını değerlendiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, “2019 yılında ülkemizin yaş meyve sebze ihracatı 2 milyar 260 milyon dolar oldu. Bu performansta narenciye 755,7 milyon dolar, taze meyve 845,46 milyon dolar, taze sebze 644,16 milyon dolar olarak pay aldı. AKİB olarak 2019’daki ihracatımız 1 milyar 94 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye yaş sebze meyve ihracatından Birlik olarak yüzde 48’lik pay alma başarısı gösterdik. En çok ihracat yapan iller sıralamasında Mersin 551,5 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Hatay 444,5 milyon dolar ile ikinciliği elde etti. 6’ncı sıradaki Adana’nın ihracat rakamı ise 115 milyon dolar oldu” şeklinde konuştu.

2019’un ihracat şampiyonu mandarin
Yaş meyve sebzede 2019 yılının ihracat şampiyonunun mandarin olduğunu belirten Başkan Sin, “Ülke olarak 2019’da 758,16 bin ton mandarin ihraç edip, 347,33 milyon dolar döviz kazandırdık. En çok ihraç ettiğimiz ikinci ürün ise 304,5 milyon dolar ile domates oldu. Limon, 244,8 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı” dedi.
2019’da en çok yaş meyve sebze ihraç edilen ülkeler listesini ele alan Başkan Sin, ilk sırada yüzde 13 artış ve 746,3 milyon dolar ile Rusya Federasyonu’nun geldiğini, bu ülkeyi yüzde 5 artış ve 215 milyon dolar ile Almanya ve yüzde 31 azalış ve 165,7 milyon dolar ile Irak’ın izlediğini bildirdi. Sin, 2019’da en dikkat çeken ihracat artış oranının yüzde 317 ile Hindistan’da yaşandığını, bu ülkeye bir yılda toplam 37,5 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç ettiklerini aktardı.

AKİB, yaş meyve sebze sektörünün lokomotif gücü
İhracatçılar olarak üreticilerin binbir emekle yetiştirdiği yaş meyve sebze ürünlerini dış pazarlarda tanıtmak ve hak ettiği fiyata satabilmek için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Sin, şunları söyledi:
“Çiftçilerimizin özenle yetiştirdiği yaş meyve sebze ürünlerinin kalitesini dünyaya göstermek, sektörümüzün pazar payını arttırmak ve global gelişmeleri takip etmek üzere Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak sektörün üç büyük küresel fuarına milli katılım sağladık. Almanya’da gerçekleşen Berlin Fruit Logistica, Hong-Kong’ta yapılan Asia Fruit Logistica ve Rusya’da düzenlenen World Food Moscow fuarlarında yaş meyve sebze sektörünün tüm dünyadaki aktörleri gibi biz de yerimizi aldık ve milli katılım organizasyonlarıyla Türkiye’yi başarıyla temsil ettik. Bu çalışmalarla yetinmeyerek, İspanya Madrid’de, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de ve önemli hedef pazarlarımızdan olan Çin’in Pekin şehrinde, yaş meyve sebze fuarlarına info stant ile katılarak Türk yaş meyve sebze sektörünün tanınırlığını arttırdık. 2020 yılında da yaş meyve sebze sektöründe politikaların belirlenmesi ve geliştirilmesi için yoğun bir şekilde çalışacağız ve koordinatör birlik olma görevini başarıyla devam ettireceğiz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Rumeli Türkleri’ne genç başkanRumeli Türkleri’ne genç başkan
Memurun zamlı maaşı belli oldu! Kim ne kadar maaş alacak?Memurun zamlı maaşı belli oldu! Kim ne kadar maaş alacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Altın fiyatlarında rekor!

Altın fiyatlarında rekor!

Cep telefonu alacaklar dikkat! Yönetmelik değişti

Cep telefonu alacaklar dikkat! Yönetmelik değişti

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Zam oranı belli oldu

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Zam oranı belli oldu

Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması!

Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya’daki 5 yıldızlı ünlü otele icra şoku

Antalya’daki 5 yıldızlı ünlü otele icra şoku

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Altın 1 ayda 30 lira arttı! Fiyatlardaki yükseliş kuyumcuları tedirgin etti

1 ayda 30 lira arttı! Kuyumcular tedirgin

İstanbul’un araç sayısı 21 ilin nüfusu kadar

İstanbul’un araç sayısı 21 ilin nüfusu kadar

TürkAkım 8 Ocak'ta resmi açılışla birlikte gaz akışı resmen başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin açacak

TürkAkım 8 Ocak’taki açılışı bekliyor

TürkAkım 8 Ocak’taki açılışı bekliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.