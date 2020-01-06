AKİB yaş meyve sebze ihracatında lider

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2019 yılında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının 2 milyar 260 milyon dolara ulaştığını, aynı dönemde Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı bölgede 1 milyar 94 milyon dolarlık ihracat performansı sergilediklerini belirtti. Toplam yaş meyve sebze ihracatından yüzde 48’lik paya sahip olduklarını vurgulayan Sin, “AKİB, Türk yaş meyve sebze kalitesini 2019 yılında da tüm dünyaya başarıyla tanıttı” dedi. Yaş meyve sebze sektörünün milli ekonomiye net döviz girdisi sağladığını vurgulayan Başkan Sin, “Aralık ayında ülkemiz yaş meyve sebze ihracatında yüzde 24 artış yakalayıp, 350,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Birliğimiz yüzde 33’lük artış kaydedip, 201,2 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi” diye konuştu. Aralık ayında yaş meyve sebze ihracatında narenciyenin 196 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığını kaydeden Başkan Sin, taze sebze ihracatının 99,41 milyon dolar, taze meyve ihracatının 53,14 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Başkan Sin, Aralık ayında en çok ihraç edilen ürünün yüzde 60 artış ve 123 milyon dolar değer ile mandarin olduğunu, bu meyveyi sırasıyla domates, limon, portakal ve nar ürünlerinin takip ettiği bilgisini verdi. Aralık ayı yaş meyve sebze ihracatını ülkelere göre yorumlayan Başkan Sin, “Rusya Federasyonu, yüzde 45 artış ve 135 milyon dolar ile en çok yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülke oldu. Rusya’yı 43,2 milyon dolar ile Ukrayna, 18,56 milyon dolar ile Romanya izledi” dedi.

Yaş meyve sebze sektörünün 2019 ihracatı 2,26 milyar dolar

Türkiye’nin 2019 yılı yaş meyve sebze ihracat rakamlarını değerlendiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, “2019 yılında ülkemizin yaş meyve sebze ihracatı 2 milyar 260 milyon dolar oldu. Bu performansta narenciye 755,7 milyon dolar, taze meyve 845,46 milyon dolar, taze sebze 644,16 milyon dolar olarak pay aldı. AKİB olarak 2019’daki ihracatımız 1 milyar 94 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye yaş sebze meyve ihracatından Birlik olarak yüzde 48’lik pay alma başarısı gösterdik. En çok ihracat yapan iller sıralamasında Mersin 551,5 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Hatay 444,5 milyon dolar ile ikinciliği elde etti. 6’ncı sıradaki Adana’nın ihracat rakamı ise 115 milyon dolar oldu” şeklinde konuştu.

2019’un ihracat şampiyonu mandarin

Yaş meyve sebzede 2019 yılının ihracat şampiyonunun mandarin olduğunu belirten Başkan Sin, “Ülke olarak 2019’da 758,16 bin ton mandarin ihraç edip, 347,33 milyon dolar döviz kazandırdık. En çok ihraç ettiğimiz ikinci ürün ise 304,5 milyon dolar ile domates oldu. Limon, 244,8 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı” dedi.

2019’da en çok yaş meyve sebze ihraç edilen ülkeler listesini ele alan Başkan Sin, ilk sırada yüzde 13 artış ve 746,3 milyon dolar ile Rusya Federasyonu’nun geldiğini, bu ülkeyi yüzde 5 artış ve 215 milyon dolar ile Almanya ve yüzde 31 azalış ve 165,7 milyon dolar ile Irak’ın izlediğini bildirdi. Sin, 2019’da en dikkat çeken ihracat artış oranının yüzde 317 ile Hindistan’da yaşandığını, bu ülkeye bir yılda toplam 37,5 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç ettiklerini aktardı.