FİNANS
  4. Akıl Fikir Yarışması'na başvuru için son 2 hafta

Akıl Fikir Yarışması'na başvuru için son 2 hafta

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

TEB Akıl Fikir Yarışması bu yıl da "Üniversite Öğrencisi - Yeni Mezun", "Müşteri" ve "Teknolojik Girişimci" olmak üzere üç ayrı kategoride düzenleniyor

İSTANBUL(AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından finans alanında yenilikçi ve yaratıcı fikirleri ödüllendirmek için düzenlenen 13’üncü TEB Akıl Fikir Yarışması’nın başvuru süresi iki hafta uzatıldı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, her yıl daha da büyüyen bir ilgiyle, en önemli açık inovasyon uygulamalarından biri olan TEB Akıl Fikir Yarışması bu yıl da ‘Üniversite Öğrencisi - Yeni Mezun’, ‘Müşteri’ ve ‘Teknolojik Girişimci’ olmak üzere üç ayrı kategoride düzenleniyor. ‘Üniversite Öğrencisi-Yeni Mezun’ ve ‘Müşteri’ kategorilerinde bankacılık ürün ve hizmetleriyle ilgili yenilikçi, yaratıcı fikir ve projeler; ‘Teknolojik Girişimci’ kategorisinde ise sektör bağımsız teknoloji tabanlı projeleri olan tüm girişimciler, iki hafta daha uzatılan başvuru süresiyle birlikte 31 Ocak 2020 tarihine kadar www.icatcikar.com web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

-İcat çıkaran en iyi fikirler ödüllendiriliyor

Jürinin farklı sektörlerin önde gelen isimlerinden oluştuğu yarışmada, katılımcıları finansal ödüllerin yanı sıra TEB’de kariyer fırsatları, Roland-Garros Seyahati ve TEB Girişim Evi’ne katılım önceliği bekliyor. Ayrıca en inovatif üç proje sahibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından MBA bursu ile ödüllendiriliyor.

‘Üniversite Öğrencisi -Yeni Mezun’ Kategorisi’nin birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL ödül kazanıyor.‘Müşteri’ kategorisinde birinci olan yarışmacı 25 bin TL ödülün yanı sıra Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland-Garros’a katılma hakkı kazanıyor. İkinci olan TEB müşterisi 15 bin TL, üçüncü ise 10 bin TL’lik ödülün sahibi oluyor.‘Teknolojik Girişimci’ kategorisinin birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL ödül kazanıyor. Ayrıca bu kategoride finale kalan yarışmacılar TEB Girişim Evi’ne öncelikli katılım hakkı elde ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldiİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldi
İsrail Mısır'a doğalgaz ihracatına başlıyorİsrail Mısır'a doğalgaz ihracatına başlıyor
Rapor: Küresel iflaslar 2020 yılında yüzde 6.0 artacakRapor: Küresel iflaslar 2020 yılında yüzde 6.0 artacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEB,

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Ödemeler bugün hesaplarda

Ödemeler bugün hesaplarda

İş yerinde bunu yapan yandı! Yargıtay'dan emsal karar

İş yerinde bunu yapan yandı! Yargıtay'dan emsal karar

Maaşlar belli oldu! 10 bin 431 TL

Maaşlar belli oldu! 10 bin 431 TL

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orta Afrika Ülkeleri ulaşım altyapısı kurmak için bir araya geliyor

Orta Afrika Ülkeleri ulaşım altyapısı kurmak için bir araya geliyor

Rapor - Kamu düzenlemeleri kalitesinde gelişim ve iyileştirme ihtiyacı arttı

Rapor - Kamu düzenlemeleri kalitesinde gelişim ve iyileştirme ihtiyacı arttı

İsrail Mısır'a doğalgaz ihracatına başlıyor

İsrail Mısır'a doğalgaz ihracatına başlıyor

Rapor: Küresel iflaslar 2020 yılında yüzde 6.0 artacak

Rapor: Küresel iflaslar 2020 yılında yüzde 6.0 artacak

YASAD seçiminde yeni Başkan Gönül Kamalı oldu

YASAD seçiminde yeni Başkan Gönül Kamalı oldu

Eskişehirli girişimci akıllı çanta üretti

Eskişehirli girişimci akıllı çanta üretti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.