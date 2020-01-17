Akıl Fikir Yarışması'na başvuru için son 2 hafta

İSTANBUL(AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından finans alanında yenilikçi ve yaratıcı fikirleri ödüllendirmek için düzenlenen 13’üncü TEB Akıl Fikir Yarışması’nın başvuru süresi iki hafta uzatıldı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, her yıl daha da büyüyen bir ilgiyle, en önemli açık inovasyon uygulamalarından biri olan TEB Akıl Fikir Yarışması bu yıl da ‘Üniversite Öğrencisi - Yeni Mezun’, ‘Müşteri’ ve ‘Teknolojik Girişimci’ olmak üzere üç ayrı kategoride düzenleniyor. ‘Üniversite Öğrencisi-Yeni Mezun’ ve ‘Müşteri’ kategorilerinde bankacılık ürün ve hizmetleriyle ilgili yenilikçi, yaratıcı fikir ve projeler; ‘Teknolojik Girişimci’ kategorisinde ise sektör bağımsız teknoloji tabanlı projeleri olan tüm girişimciler, iki hafta daha uzatılan başvuru süresiyle birlikte 31 Ocak 2020 tarihine kadar www.icatcikar.com web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

-İcat çıkaran en iyi fikirler ödüllendiriliyor

Jürinin farklı sektörlerin önde gelen isimlerinden oluştuğu yarışmada, katılımcıları finansal ödüllerin yanı sıra TEB’de kariyer fırsatları, Roland-Garros Seyahati ve TEB Girişim Evi’ne katılım önceliği bekliyor. Ayrıca en inovatif üç proje sahibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından MBA bursu ile ödüllendiriliyor.