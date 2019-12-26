FİNANS
  4. "Akıllı ulaşım" için 11-12 Mart'ta Ankara'da uluslararası zirve yapılacak

"Akıllı ulaşım" için 11-12 Mart'ta Ankara'da uluslararası zirve yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 10:33 | Son Güncelleme

Akıllı Ulaşım Sistemleri Türkiye Başkanı Erol Yanar: - "İkincisi yapılacak zirveye uluslararası katılımın daha fazla olmasını bekliyoruz. Katılımcıların yüksek profilli profesyonellerden oluşması bizi heyecanlandırıyor"

Türkiye, seyahatlerde konfor ve hızı artırırken, ulaşımın insan, çevre ve enerji kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyen "akıllı ulaşım sistemleri (AUS)" alanında uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. AUS Türkiye tarafından düzenlenen 2'nci Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi, 11-12 Mart 2020'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

AUS Türkiye Başkanı Erol Yanar, AA muhabirine, akıllı ulaşım sistemleri sektörünün ülke ve dünya çapındaki paydaşlarını "SummITS" adı altında düzenlenecek zirvede bir araya getireceklerini söyledi.

İlk "Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi"nin bu yılın mart ayında yapıldığını, organizasyonun iki yılda bir gerçekleştirilmesinin planlanmasına karşın, sektör temsilcilerinden gelen talep üzerine gelecek yıl da yapılmasının kararlaştırıldığını aktaran Yanar, "Ankara'da 11-12 Mart'ta ikincisi yapılacak zirveye uluslararası katılımın daha fazla olmasını bekliyoruz. Katılımcıların yüksek profilli profesyonellerden oluşması bizi heyecanlandırıyor. Zirve için titiz bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

- Akıllı ulaşım bütün yönleriyle tartışılacak

Yanar, etkinliğin açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yapmasının planlandığını, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra kamu ve özel sektörden birçok üst düzey yöneticinin katılacağı oturumlarda akıllı ulaşımın bütün yönleriyle tartışılacağını dile getirdi.

Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör temsilcileriyle Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Ertico-ITS Avrupa yetkilileri, birçok ITS ülke birliklerinin temsilcileri, üniversitelerin konuyla ilgili öğretim üyeleri ile yurt dışındaki üniversitelerden akademisyenlerin zirvede görüş ve düşüncelerini paylaşacağını anlatan Yanar, etkinlikte "Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri"nin de sahiplerini bulacağını söyledi.

Yanar, her geçen yıl daha fazla başvurunun yapıldığı ödüller için bu sene Belediyecilik, Hareket Teknolojisi, Start-Up, Akademi, Medya, Sektöre Katkı ve AUS Türkiye Özel kategorilerinin bulunduğunu ifade ederek, "Zirve ve ödülle ilgili bilgilere www.auszirvesi.org ile www.austurkiye.org.tr adreslerinden ulaşılabilir, başvuru ve kayıtlar buralardan yapılabilir." dedi.

PARTNER 1 Ocak'ta hayatınızda birçok şey değişecek! 1 Ocak'ta hayatınızda birçok şey değişecek!
Hakan Özelmacıklı: "Enerji kimlik belgesinde süre uzatılmalı"Hakan Özelmacıklı: "Enerji kimlik belgesinde süre uzatılmalı"
TÜİK-Üretimden satışlar 2018’de yüzde 32.3 artışla 1 trilyon 776.7 milyar liraTÜİK-Üretimden satışlar 2018’de yüzde 32.3 artışla 1 trilyon 776.7 milyar lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi AUS Erol Yanar

En Çok Okunan Haberler

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Asgari ücrette kritik gün!

Asgari ücrette kritik gün!

50 ili ilgilendiriyor! Dev proje tamamlanmak üzere

50 ili ilgilendiriyor! Dev proje tamamlanmak üzere

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elektronik ürünlerde yılbaşı indirimleri

Elektronik ürünlerde yılbaşı indirimleri

2020 yılında neler değişecek? İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemeler

2020 yılında neler değişecek? İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemeler

Almus'tan 'somon' ihracatı

Almus'tan 'somon' ihracatı

Bakan Varank'tan önemli yerli otomobil açıklaması

Bakan Varank'tan flaş yerli otomobil açıklaması

Hakan Özelmacıklı: "Enerji kimlik belgesinde süre uzatılmalı"

Hakan Özelmacıklı: "Enerji kimlik belgesinde süre uzatılmalı"

TÜİK-Üretimden satışlar 2018’de yüzde 32.3 artışla 1 trilyon 776.7 milyar lira

TÜİK-Üretimden satışlar 2018’de yüzde 32.3 artışla 1 trilyon 776.7 milyar lira

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.